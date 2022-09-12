Суд в россии официально приступил к процедуре банкротства Google

Московский суд в понедельник принял заявление о банкротстве российской дочерней компании Google и приступил к первоначальной процедуре банкротства. Теперь компания находится под наблюдением.

Российское подразделение Alphabet Inc. (материнская компания Google) подал заявление о банкротстве еще летом 2022 года после того, как власти арестовали его банковский счет, что сделало невозможным выплату заработной платы сотрудникам и поставщикам.

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В то же время все бесплатные сервисы, включая поисковик и видеохостинг YouTube, продолжают работать, хотя последние российские власти несколько раз угрожали закрыть.

Огромные штрафы Google

Российское подразделение ООО "Гугл" подало заявление о банкротстве в июне. В компании заявили, что размер требований кредиторов превышал 19 миллиардов рублей, в то время как активы компании составляли около 3,5 миллиарда.

Все имущество и активы компании в россии были арестованы после исков российских так называемых СМИ. Пропагандистские помойки тогда пожаловались на удаление их каналов на YouTube, распространявших пропаганду и болезненные заявления российской верхушки.

Последствиями этих судов стали многомиллиардные штрафы для компании, среди которых и оборотный штраф. В общей сложности по состоянию на июль общая сумма штрафов достигала 21,7 миллиарда рублей.

Как россия собирается получать эти деньги – непонятно. Можно только сказать, что она их никогда не увидит. Сам Google LLC, конечно же, чихал на россии и не будет (да и не сможет юридически) выплачивать подобные штрафы.

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Google поддерживает Украину

Кстати, сама компания Google активно помогает как Украине, так и украинским компаниям. Поисковик недавно запустил кампанию по борьбе с дезинформацией. На такой шаг Google пошла в ответ на растущее количество лжи со стороны россии, которую она активно распространяет в странах Европы.