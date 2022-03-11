Google реализует функцию воздушной тревоги во всех смартфонах на Android в Украине

Компания Google сообщила о том, что планирует реализовать функцию оповещения о воздушной тревоге на территории Украины. Она будет работать на всех устройствах под управлением операционной системы Android.

Своевременное уведомление о воздушной тревоге является актуальной функцией для украинцев. В условиях вооруженного нападения России на Украину такая информация способна спасать жизнь, так как украинские города страдают от воздушных атак, а гражданские лица продолжают умирать.

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Что известно о функции воздушной тревоги

Для реализации этой функции компания Google будет сотрудничать с украинскими властями. Как именно она будет работать, пока информации нет. Известно лишь то, что ее планируют интегрировать прямо в Google Pay.

Также представитель Google сообщил, что функция воздушной тревоги будет работать на основе фирменных технологий и будет дополнять существующее приложение от компании Ajax Systems "Воздушная тревога".

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