По словам инсайдера Джона Проссера, компания Google разрабатывает складной смартфон Pixel. Впервые слухи об устройстве появились еще летом прошлого года. Теперь же Google зарегистрировала два патента, связанные с гибкими смартфонами.

Инсайдер рассказал на своей странице в Twitter, что Google Pixel "Fold" действительно находится в разработке. Таким образом устройство может стать конкурентом смартфону серии Samsung Galaxy Z Fold.

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Что известно о будущей новинке

Слова авторитетного информатора могут указывать на то, что свою новинку Google представит уже в 2021 году, возможно в четвертом квартале, когда компания обычно выпускает новые флагманские смартфоны.

the google pixel “fold” is a real thing — Jon Prosser (@jon_prosser) February 25, 2021

Неизвестно, какую ценовую политику выберет производитель в отношении складного смартфона Pixel. Для сравнения, цена, которую Samsung просила за Galaxy Z Fold 2 на старте продаж, составила 2000 долларов, что сохраняет за ним статус нишевого продукта, доступного далеко не всем потребителям.

По мнению ресурса Notebook Check, компания Google может выбрать не флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, а более доступный чип Snapdragon 765G, как это было со смартфоном Pixel 5. Тем не менее, большинству потенциальных покупателей такое устройство все равно может оказаться не по карману, особенно с учетом сложности и стоимости разработки гибких смартфонов с OLED-дисплеями.