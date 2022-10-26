Несмотря на то, что обе операционные системы считаются очень устаревшими, все же последствия прекращения поддержки для них такого популярного браузера могут быть значительными. Windows 7 впервые была выпущена в 2009 году, а в 2020 году Microsoft официально прекратила ее поддержку. Несмотря на это, статистика свидетельствует, что операционная система все еще работает на большом количестве устройств: в прошлом году это число оценивалось по меньшей мере в 100 миллионов компьютеров. Это означает, что вскоре многие люди или предприятия могут иметь как неподдерживаемую операционную систему, так и неподдерживаемый веб-браузер, что может представлять значительный риск безопасности.

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Что будет с Chrome

Google выпустит финальную версию браузера Chrome для Windows 7 и Windows 8.1 в следующем году. Выход Chrome 110 запланирован на 7 февраля 2023 года.

Chrome все еще будет работать после версии 110, но он не получит никаких будущих обновлений на Windows 7 или Windows 8.1. Это означает, что компания больше не будет устранять найденные уязвимости, а некоторые сайты со временем начнут выдавать уведомления об устаревшем браузере и необходимости перехода на новую версию технологии.

Компания рекомендует перейти на текущую версию Windows. Сегодня это Windows 10 или более новая Windows 11.

При этом следует напомнить, что Windows 10 уже тоже понемногу становится неактуальной. Пока 11 версия не спеша распространяется компьютерами пользователей, Microsoft планирует "смерть" предыдущей версии операционной системы. Поддержка Windows 10 во всех редакциях (Home, Pro и Pro Education и Pro for Workstations) будет завершена через три года – в октябре 2025. После этого будут выпускаться разве что экстренные патчи с устранением критически опасных уязвимостей, если таковые будут найдены. Поэтому можно не сомневаться, что и Google Chrome будет работать как минимум до 2025 года на Windows 10.

Последуют ли за Google другие разработчики браузеров на движке Chromium, неизвестно.