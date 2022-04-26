Гаджет, который называют прототипом смарт-часов Pixel Watch, был найден посетителем одного из ресторанов в США, где, пожалуй, часы были просто забыты.

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Что известно о Pixel Watch

На опубликованных фото демонстрируется устройство с достаточно минималистичным дизайном. Круглый дисплей с небольшими рамками. Рядом с колесом на корпусе расположена единственная кнопка, а также нечто, напоминающее микрофон или датчик высотомера.

На тыльной стороне корпуса, которая выглядит металлической, размещается оптический датчик измерения сердечного ритма. Часы дополняются силиконовым ремешком, который пристегивается к корпусу с помощью застежек и напоминает ремешки, используемые в смарт-часах Fitbit Versa и Sense.

"Живые" фото вероятного прототипа Pixel Watch

К сожалению, пользовательский интерфейс на этом устройстве не загружается. При попытке включения часов появляется логотип Google, но загрузка не происходит. Предполагается, что первые умные часы Google будут работать под управлением Wear OS 3.

Пока о Pixel Watch больше ничего неизвестно. По некоторым данным, Google может официально представить новинку в конце следующего месяца на ежегодном мероприятии I/O.