31 декабря Google выпустил новый дудл, доступный для всего мира. В шутливом стиле поисковик решил провести сложный чуть ли не для всех 2020 год, а 2021 – встретить с праздничным конфетти.

Новый дудл от Googl 31 декабря

Под какими знаками прошел 2020? По календарю григорианскому – он високосный, как заметил 24 канал , по китайскому – металлической крысы. А по версии нового дудла от Google , который вышел в люди 31 декабря – это кукукнутый год.

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Провести этот, несомненно, сложный и полный испытаний год поисковик решил шутливым сообщением:

"Счастливого новогоднего вечера! Это был кукукнутый год, но время 2020-го уже вытикивает. Пошел обратный отсчет последних его суток, и когда часы пробьют полночь – Новый год расправит свои крылья!"



Дудл 31 декабря Google сопроводил шутливым сообщением / Скриншот с поисковика

А также Google предлагает дополнительный способ отпраздновать: "Зайдите в Google на страницу поиска, введите New Year или Новый год, и сможете привнести немного веселого конфетти для года 2021!"



А провести 2020 и встретить 2021 на странице поиска можно с праздничным конфетти / Скриншот с поисковика

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