Google провел 2020 шутливым дудлом и конфетти
31 декабря Google выпустил новый дудл, доступный для всего мира. В шутливом стиле поисковик решил провести сложный чуть ли не для всех 2020 год, а 2021 – встретить с праздничным конфетти.
Новый дудл от Googl 31 декабря
Под какими знаками прошел 2020? По календарю григорианскому – он високосный, как заметил 24 канал, по китайскому – металлической крысы. А по версии нового дудла от Google, который вышел в люди 31 декабря – это кукукнутый год.
Напомним Декабрьские мировые праздники: 1 декабря Google поздравил украинцев милым дудлом
Провести этот, несомненно, сложный и полный испытаний год поисковик решил шутливым сообщением:
- "Счастливого новогоднего вечера! Это был кукукнутый год, но время 2020-го уже вытикивает. Пошел обратный отсчет последних его суток, и когда часы пробьют полночь – Новый год расправит свои крылья!"
Дудл 31 декабря Google сопроводил шутливым сообщением / Скриншот с поисковика
А также Google предлагает дополнительный способ отпраздновать: "Зайдите в Google на страницу поиска, введите New Year или Новый год, и сможете привнести немного веселого конфетти для года 2021!"
А провести 2020 и встретить 2021 на странице поиска можно с праздничным конфетти / Скриншот с поисковика
Что надо помнить о 2020 годе: самые резонансные события в эмоциональном видео 24 канала
Поделиться новостью