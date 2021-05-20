Google показала концепцию на конференции I/O 2021. Project Starline – это технологический проект, который сочетает в себе аппаратные и программные наработки компании для создания так называемого "эффекта присутствия", когда собеседники не просто видят друг друга на экране, но и могут взаимодействовать в реальном времени.

Интересно Ученые наконец поняли принцип действия столетнего изобретения Николы Теслы

Как работает Project Starline

Технология еще не готова к массовому использованию, но Google уверяет, что уже достигла эффекта, будто пользователи сидят напротив друг друга и видят мельчайшие детали.

Смотрите демонстрацию возможностей технологии: видео

На практике это выглядит так, будто вы смотрите через окно, и видите через него человека в натуральную величину и в трех измерениях. Вы можете говорить с ним, жестикулировать и смотреть ему в глаза.

На данном этапе платформа существует в виде большой с десятками камер и датчиков для фиксации внешности человека с разных ракурсов. Изображения, видео и карта глубины отправляются на специальный сервер, где объединяются в 3D-модель, которая транслируется собеседнику.

Google заявляет, что проект стал возможным благодаря исследованиям в области компьютерного зрения, машинного обучения, пространственного звука и декодирования в реальном времени.

Project Starline использует специальную систему отображения светового поля, которая и создает ощущение объема без очков или гарнитуры. 65-дюймовый дисплей способен отображать визуальную информацию в зависимости от угла обзора наблюдателя.

Таким образом, даже если вы наклоняетесь из стороны в сторону во время разговора, изображение "подстроится" под ваш взгляд.

Когда ждать

Project Starline теперь доступен только в офисах Google и полагается на узкоспециализированное оборудование, изготовленное на заказ. Однако в компании считают, что именно так и должны развиваться технологии общения между людьми, и со временем они неизбежно станут доступными всем.

Никаких дат выпуска или вообще гарантий, что технология дойдет до массового производства, нет.

Google уже провела ряд демонстраций корпоративным партнерам, в том числе в сферах здравоохранения и СМИ, чтобы получить отзывы и усовершенствовать разработку.