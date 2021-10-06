В 2018 году Google заявила, что только 10% активных аккаунтов используют двухфакторную аутентификацию. С тех пор компания прилагала усилия, чтобы подтолкнуть людей к использованию этой функции.

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Двухфакторная аутентификация Это технология, которая обеспечивает идентификацию пользователей с помощью комбинации двух различных компонентов. Например авторизация Google и Microsoft, когда пользователь заходит с нового устройства, кроме аутентификации по имени и паролю, его просят ввести шестизначный (Google) или восьмизначный (Microsoft) код подтверждения. Вы можете получить его с помощью SMS или звонка на телефон, он может быть взят из заранее составленного реестра разовых кодов или вы можете использовать приложение-аутентификатор, которое генерирует новый одноразовый пароль в короткие промежутки времени.

Как Google переведет всех на двухфакторную аутентификацию

Согласно имеющимся данным, вместе с миллионами пользователей Google на двухфакторную аутентификацию до конца года будут переведены более чем 2 миллиона авторов контента на YouTube. В сообщении отмечается, что пользователи также смогут использовать для авторизации аппаратные ключи безопасности, которые только Google ежегодно выпускает более 10 тысяч экземпляров.

Диспетчер паролей является еще одним надежным инструментом обеспечения безопасности учетных записей. Согласно имеющимся данным, Google ежедневно проверяет более 1 миллиарда паролей с помощью встроенного в браузер Chrome диспетчера паролей, который также интегрирован в платформу Android и приложение Google.

Диспетчер паролей компании также доступен и на устройствах с iOS, где Chrome может использоваться для автоматического заполнения полей авторизации в различных приложениях.

Вскоре разработчики добавят возможность генерации надежных паролей для других приложений, а также функцию просмотра списка сохраненных паролей в меню программы Google.