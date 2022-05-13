Первоначально новый режим "имерсивного просмотра" (immersive view) будет работать для Лос-Анджелеса, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Токио. Какие города будут следующими, пока не сообщают.

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Как это выглядит

Иммерсивный вид выводит просмотр улиц и аэрофотосъемку на совершенно другой уровень, объединяя их, чтобы погрузить пользователя в атмосферу конкретного места, где бы он ни находился.

Для создания "эффекта присутствия" Google объединила миллиарды фотографий, использовав комбинацию компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Компания практически сделала гибрид просмотра улиц и спутниковых снимков.

С помощью ползунка времени можно будет проверить, как выглядит район в разное время суток и при разных погодных условиях , а также выяснить, где находятся самые оживленные места.

, а также выяснить, где находятся самые оживленные места. Когда вы спускаетесь на уровень улицы, вы можете увидеть такую ​​информацию, как время работы, пробки, а также заглянуть в рестораны и другие заведения с улицы.

Различные объекты в иммерсивном просмотре буквально оживают, благодаря чему создается ощущение трансляции в режиме реального времени.

На следующем видео, опубликованном изданием The Verge, можно увидеть, как это работает на практике.

Как заявляет компания, иммерсивный вид должен работать "практически на любом телефоне". Это стало возможным благодаря способности Google объединять миллиарды просмотров улиц и аэрофотосъемок для создания "богатой цифровой модели мира".

Новая функция будет сосредоточена вокруг всяческих достопримечательностей, ресторанов и других интересных мест.

Вестминстерское аббатство в темное время суток на новых Картах Google / Фото Google

Иммерсивный режим карт станет доступен до конца 2022 года. Также объявлено, что Live View теперь доступен сторонним разработчикам приложений. Live View – это функция, которая помогает вам ориентироваться, когда вы идете, используя дополненную реальность для отображения стрелок направлений.

Напомним, на конференции Google I/O 2022 представили ряд устройств компании. Некоторые стали подлинным сюрпризом.