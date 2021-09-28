Google представила в Украине сайт с советами для родителей об использовании технологий

28 сентября Google представила в Украине новый веб-сайт Google Families с полезными ресурсами для семей, которые воспитывают детей в цифровом мире. Ресурс ориентируется на родителей, которые стремятся научить детей безопасности в интернете, настроить родительский контроль или найти качественный контент.

Сегодня родителям просто необходимо быстро адаптироваться к постоянным изменениям, особенно, когда школы, детские сады и летние лагеря закрылись на карантин. Почти сразу многие дети обратились к онлайн-сервисам для обучения и развлечений.

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Родители сегодня вынуждены воспитывать поколение детей, которое растет в окружении технологий, когда они на разных уровнях применяются практически везде:

В школе;

Дома;

И даже рядом в кармане.

Что родители могут найти на сайте Google Families

На сайте Google Families в разделе "Родительский контроль" собраны инструменты, которые помогут родителям установить для ребенка правила пользования цифровым контентом.

Так, в приложении Family Link можно устанавливать правила, которые будут помогать детям разумно распределять время между обучением, играми и технологиями. С помощью Family Link родители могут создавать контролируемые учетные записи для своих детей, настроить время использования устройства, управлять контентом, который смотрит ребенок, и даже следить за его местонахождением (если ребенок имеет при себе телефон). Эти советы помогут вашей семье воспользоваться всеми преимуществами Family Link:

Контролируйте доступ ребенка к контенту

В отчетах об истории приложений можно посмотреть, сколько времени ребенок проводит в любимых приложениях. Если вам кажется, что он использует определенное приложение слишком много, можете ограничить время его использования или же вообще скрыть его на устройстве ребенка. Также можно поощрять ребенка пользоваться определенными приложениями чаще, добавив их в список всегда разрешенных.

Следите за временем использования устройства

Детям трудно оценить, сколько времени они проводят со своими устройствами, поэтому стоит установить ежедневное ограничение, чтобы они научились делать перерывы. Если вы подозреваете, что ребенок допоздна пользуется телефоном, можете также установить время сна – устройство будет заблокировано до утра. Тогда ничто не будет прерывать сон и распорядок дня ребенка.

Помогите ребенку отложить телефон

Вы можете в любое время удаленно заблокировать устройство ребенка, например, когда он ест, делает домашнее задание или когда время сделать перерыв. Так вы поможете ребенку отложить устройство и сосредоточиться на других делах.

Чтобы управлять совместимыми устройствами Android или Chromebook ребенка через Family Link, сначала загрузите это приложение изили

Кроме этого, в разделе "Родительский контроль" можно узнать больше о функциях родительского контроля, встроенных в продукты Google, включая YouTube Kids или режим родительского контроля на YouTube, как настроить родительский контроль в Google Play или как скрыть результаты откровенного характера с помощью Безопасного поиска.

В разделе "Безопасность в интернете и цифровое благополучие" можно найти ресурсы, которые помогут родителями и детям чувствовать себя безопасно в интернете и сформировать правильные привычки пользования цифровым контентом.

Вместе со специалистами и педагогами мы разработали инструменты и ресурсы, которые помогут вашей семье научиться заботиться о своей безопасности в интернете, в частности здесь можно найти статьи о том, как сделать онлайн-игры приятными и полезными; об ответственном пользовании социальными сетями; как находить полезный контент и тому подобное.

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В разделе "Развлечения для всей семьи" узнайте, как с помощью технологий можно учиться и развлекаться вместе с семьей. Здесь собраны полезные ресурсы, которые помогут познавать мир, научиться программировать, развить творческие способности или найти полезные приложения.

Раздел "Инструменты для обучения" посвящен инструментам, приложениям и платформам, которые могут пригодиться как в классе, так и во время дистанционного обучения. Здесь собрана информация для родителей об инструментах, которыми дети пользуются во время обучения в классе или дома, чтобы помочь им добиваться успехов, а также о технологиях, которыми пользуются педагоги, чтобы помочь детям в учебе.

Кроме того, надо помнить, что разные ученики в одном классе учатся по-разному, поэтому здесь собраны советы по технологиям и инструментам, чтобы помочь педагогам удовлетворить потребности каждого ученика.