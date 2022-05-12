Google представила приложение Wallet для банковских карт, билетов и сертификатов вакцинации

На недавней презентации Google I/O 2022 компания показала ряд новинок, среди которых несколько программных продуктов. В частности Google Wallet или "Кошелек" – приложение для хранения банковских карт и документов.

Зачем нужен Google Wallet

Приложение предназначено для хранения цифровых документов и карт и быстрого доступа к ним прямо со смартфона. Фактически поисковик представил аналог приложения Wallet от Apple.

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Пользователи могут добавить следующие карточки и документы в "Кошелек":

банковские карты;

проездные документы;

билеты;

посадочные талоны;

сертификаты вакцинации

В будущем разработчики обещают реализовать поддержку следующих документов:

цифровые водительские удостоверения;

удостоверение личности (цифровой паспорт);

виртуальные карты доступа к номерам отеля.

Стоит отметить, что "Кошелек" содержит несколько функций, которые перекочевали с GPay – они касаются банковских карт. Предполагается, что Wallet станет заменой Google Pay, но последний продолжит работу в качестве системы бесконтактных платежей. Приложение GPay, которое сейчас работает в ряде стран для перевода денег, будет развиваться в дальнейшем.

Сохранить карту станет легче

Кроме нового приложения Google также внесла несколько связанных с "Кошельком" изменений в свой браузер Chrome. Обновление позволит пользователям преобразовать любые кредитные и дебетовые карты, сохраненные с помощью функции автозаполнения Chrome, в виртуальную карту. Это значит, что больше вам не придется искать дополнительный защитный код на обороте своих карт при оплате онлайн.

Как скачать Google Wallet

Приложение не доступно для загрузки, однако его можно будет скачать уже в ближайшее время. Оно будет доступно в магазине Google Play для граждан 40 стран, в том числе Украины.



Google Wallet уже скоро станет доступным и в Украине / Фото Google

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Интерфейс "Кошелька" от Google очень напоминает GPay, поэтому пользователям будет не трудно разобраться с основными функциями, касающимися банковских карт.