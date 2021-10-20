Google представила первый процессор собственного производства: все, что известно о Tensor
Источник:The Verge
Первый процессор Tensor от Google показали вместе со смартфонами Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro 19 октября. Компания возлагает на него большие надежды и подробно рассказала о новых возможностях.
Основное внимание на презентации досталось отличиям Tensor от конкурентов. Компания называет его системой "премиум-класса", в том числе по возможности в плане работы с искусственным интеллектом и машинным обучением.
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Что известно о Tensor
Чип построен на уникальной комбинации процессорных ядер:
- пользовательский TPU для AI;
- два мощных ядра Cortex-X1 с частотой 2,8 ГГц;
- два средних ядра Cortex A76 с частотой 2,25 ГГц;
- четыре ядра с низким энергопотреблением Cortex 55 с частотой 1,8 ГГц.
За графику отвечает 20-ядерный графический ускоритель. Также присутствует контекстный движок и специальное ядро для обработки изображений, чтобы обеспечить смартфонам Pixel еще лучший опыт работы с фотографиями и видео. Как заявляет компания, ее давней мечтой было приближение качества видео к качеству фотографий. Новый чип, судя по всему, это позволяет. Однако конкретных демонстраций и доказательств пока не предоставили. Но заявили, что режим HDRNet теперь впервые работает во всех режимах видео – даже при 4K и 60 кадрах в секунду и обеспечивает запись с точными и яркими цветами.
Google говорит, что новые смартфоны должны стать самыми быстрыми в линейке Pixel: обещают на 80 процентов большую мощность по сравнению с Pixel 5, а также на 370 процентов лучшую производительность графического процессора. Кроме того, процессор обладает "самым точным автоматическим распознаванием речи". Такие возможности будут полезны, например, для более быстрой и точной работы Google Ассистента, живых субтитров или же приложений, вроде Recorder.
Вы также сможете лучше общаться с людьми на самом удобном для вас языке благодаря Google Tensor и новой функции Live Translate в Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Дополнительные приложения для чата, такие как Messages и WhatsApp, позволят пользователям переводить непосредственно в приложении для чата, что означает, что больше не нужно вырезать и вставлять текст в сервис Google Translate,
– рассказывает в блоге компании старший директор Google Silicon Моника Гупта.
По сравнению с предыдущими Pixel, новая модель нейронного машинного перевода (NMT) на устройстве использует менее половины мощности при работе на Google Tensor.
Чип также позволяет Live Translate работать с мультимедиа, например видео, используя модели языка и перевода на устройстве. Судя по всему здесь компания имеет в виду технологию перевода в реальном времени, когда на видео на иностранном языке накладывается озвучивание на другом выбранном языке. Подобную функцию недавно запустил российский Яндекс, но она работает не на устройстве, а благодаря отправке данных на мощные серверы компании.
Дополнительная защита благодаря Titan M2
Для обеспечения конфиденциальности данных в составе нового процессора также присутствует специальный чип безопасности Titan M2, призванный препятствовать различного рода атакам и взломам. Компания уверяет, что Tensor вместе со смартфонами Pixel 6 и Pixel 6 Pro имеют "самый высокий уровень аппаратной безопасности", по сравнению с другими смартфонами (неясно, имеется ли в виду лишь линейка самих Pixel, или вообще любой аппарат на рынке).
Независимое лабораторное тестирование безопасности показало, что Titan M2 может противостоять таким атакам, как электромагнитный анализ, сбои напряжения и даже влияние лазеров.
Так, мы буквально стреляли лазерами в наш чип!
– написали в блоге.