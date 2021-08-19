Google представила относительно бюджетный Pixel 5A 5G перед выходом нового флагмана

Компания Google уже традиционно перед началом продаж очередного флагмана выпускает модифицированную модель предыдущего года. На этот раз это Pixel 5A 5G.

Смартфон получил ряд обновлений и улучшений. В частности анонсировали несколько больший аккумулятор.

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Характеристики Pixel 5A 5G

Новый Pixel будет работать на процессоре Snapdragon 765G.

Смартфон с алюминиевым корпусом защищен от пыли и воды по стандарту IP67.

Дисплей OLED с диагональю 6,34 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей.

Частота обновления экрана 60 Гц.

Оперативной памятью предусмотрено 6 гигабайтов.

Постоянной – 128 гигабайтов.

Питающая устройство батарея на 4680 mAh – это самый большой показатель в серии.

Мощность зарядки – 18 Вт. Беспроводной нет.

Зато есть разъем для наушников и стереодинамики.

Смартфон Pixel 5a 5G / Фото Google

Камера Pixel 5A 5G

Смартфон получил две камеры. Одна на 12 мегапикселей, соединенная с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,7. Вторая, на 16 мегапикселей, является сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2. Фронтальная камера имеет 8 мегапикселей.

Цена Pixel 5A 5G

Pixel 5A 5G пока нельзя купить – только оставить предварительный заказ в США и Японии. О других странах пока не сообщают. Цена новинки составляет 450 долларов.

Продажи стартуют с 26 августа. В Украине, традиционно, смартфон продаваться не будет.

Pixel 5A 5G: видео

Напомним, нынешние флагманы Google Pixel 6 и 6 Pro ожидаются уже осенью – вероятно, в сентябре или октябре. Смартфоны впервые за три года получат новые датчики камер. В частности, ожидается, что основным модулем в обоих случаях будет 50-мегапиксельный датчик Samsung Isocell GN1. В сочетании с алгоритмами Google, которые даже с устаревшими датчиками от Sony на 12 мегапикселей показывали едва ли не лучшие результаты на рынке, смартфоны, вероятно, будут лидерами мобильной фотографии.