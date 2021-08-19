Смартфон получил ряд обновлений и улучшений. В частности анонсировали несколько больший аккумулятор.

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Характеристики Pixel 5A 5G

Новый Pixel будет работать на процессоре Snapdragon 765G.

Смартфон с алюминиевым корпусом защищен от пыли и воды по стандарту IP67.

Дисплей OLED с диагональю 6,34 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей.

Частота обновления экрана 60 Гц.

Оперативной памятью предусмотрено 6 гигабайтов.

Постоянной – 128 гигабайтов.

Питающая устройство батарея на 4680 mAh – это самый большой показатель в серии.

Мощность зарядки – 18 Вт. Беспроводной нет.

Зато есть разъем для наушников и стереодинамики.

Смартфон Pixel 5a 5G / Фото Google

Камера Pixel 5A 5G

Смартфон получил две камеры. Одна на 12 мегапикселей, соединенная с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,7. Вторая, на 16 мегапикселей, является сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2. Фронтальная камера имеет 8 мегапикселей.

Цена Pixel 5A 5G

Pixel 5A 5G пока нельзя купить – только оставить предварительный заказ в США и Японии. О других странах пока не сообщают. Цена новинки составляет 450 долларов.

Продажи стартуют с 26 августа. В Украине, традиционно, смартфон продаваться не будет.

Pixel 5A 5G: видео

Напомним, нынешние флагманы Google Pixel 6 и 6 Pro ожидаются уже осенью – вероятно, в сентябре или октябре. Смартфоны впервые за три года получат новые датчики камер. В частности, ожидается, что основным модулем в обоих случаях будет 50-мегапиксельный датчик Samsung Isocell GN1. В сочетании с алгоритмами Google, которые даже с устаревшими датчиками от Sony на 12 мегапикселей показывали едва ли не лучшие результаты на рынке, смартфоны, вероятно, будут лидерами мобильной фотографии.

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