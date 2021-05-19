В глаза сразу бросается совершенно новый дизайн, основой которого стал стиль Material You, пришедший на смену Material Design. Новый стиль принес массу визуальных изменений, включая крупные и яркие элементы дизайна, динамичные цвета и более плавную анимацию.

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Вице-президент Google по управлению продуктами Android и Play Маркет Самир Самат назвал новый интерфейс "самым большим изменением дизайна в истории Android".

Автоматическая смена цветов

Одна из главных особенностей нового интерфейса заключается в способности автоматически менять системные цвета при смене обоев. Android 12 будет подбирать оттенки, чтобы они лучше всего сочетались с выбранными пользователем обоями. Эти оттенки применяются к кнопкам, ползункам и другим элементам интерфейса, за счет чего создается более гармоничная картина.



Обновленный дизайн Android 12 в стиле Material You / Фото Google

Экран блокировки

Экран блокировки также получил некоторые изменения. Значительную его часть занимают часы, которые располагаются по центру, если нет непрочитанных сообщений. Когда пользователь получает сообщение, часы становятся немного меньше по размеру. Экран блокировки также окрашивается в акцентные цвета, что сочетается с системной тематикой.

Обновленные виджеты

В Android 12 появилась новая система виджетов. Как и все остальные элементы интерфейса они большие и яркие, по меньшей мере это касается виджетов фирменных приложений Google. Одна из особенностей заключается в том, что, когда виджет размещается поверх обоев, его цвет немного корректируется, чтобы лучше сочетаться с областью картинки, рядом с которой он находится. Дополняют интерфейс новые анимации, которые, по словам разработчиков, не создают дополнительную нагрузку на процессор благодаря качественной оптимизации.

Быстрые настройки

Меню быстрых настроек во многом осталось неизменным, но элементы в нем также, как и везде стали больше. Сами же сообщения немного изменились внешне и получили новую анимацию. Удерживая кнопку питания, теперь можно активировать Google Ассистент, который будет предлагать более контекстно зависимые функции в зависимости от того, какой экран открыт пользователем.

Новый Android 12: смотрите видео

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Новые функции Android 12

В Android 12 разработчики реализовали несколько новых функций, направленных на повышение конфиденциальности данных пользователя.

Значок активации камеры

Теперь при включении камеры или микрофона в верхнем правом углу экрана будет появляться соответствующий значок с зеленой точкой, оповещающий о том, что ведется запись. Система также будет блокировать попытки приложений запустить камеру или микрофон, не имея на то разрешения от пользователя. В меню быстрых настроек появились два дополнительных переключателя, которые позволят быстро отключать и включать доступ к камере и микрофону.

Местоположение

Еще одна настройка конфиденциальности касается функции определения местоположения. Пользователь может выбрать, насколько точно та или иная программа определяет местоположение устройства. Помимо точного определения местоположения можно выбрать "приблизительное".

Google также создала новую "панель управления конфиденциальностью", ориентированную на местоположение, микрофон и камеру. Эта панель, помимо прочего, будет предоставлять статистику о том, какие программы и как часто используют те или иные данные.



Android 12 получил новые функции для конфиденциальности / Фото Google

И еще больше о конфиденциальности

Еще один шаг в сторону обеспечения большей конфиденциальности сделан с появлением функции Private Compute Core, благодаря которой некоторые действия будут целиком обрабатываться на смартфоне без обращения к облачному сервису Google. Например, функции "Умные ответы" в Gmail или "Сейчас играет" при воспроизведении музыки будут обрабатываться локально.

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Относительно конфиденциальности данных многих людей также интересует вопрос сбора и обработки данных пользователя для персонализированной рекламы. Не так давно Apple запретила разработчикам iOS-приложений собирать данные без разрешения пользователей и ходили слухи, что Google сделает аналогичным образом. Однако, во время презентации Android 12 никаких конкретных заявлений по этому поводу сделано не было.