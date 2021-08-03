О создании собственного процессора Google заговорила уже давно. Похоже в последнее время собственный чипсет стал трендом индустрии разработки смартфонов, однако такой шаг имеет немало преимуществ. Не зря Apple перешла на собственные ARM процессоры в iPhone и других устройствах.

Не пропустите Новый Google Pixel 6 с крошечной камерой впервые показали в руках пользователя

Что известно о новом процессоре Google

Tensor SoC – первая модель чипсета от Google. Пока неясно, какие компоненты созданы корпорацией, а какие лицензированы у других производителей, но он имеет по меньшей мере два важных преимущества:

сопроцессор TPU для вычислений, связанных с машинным обучением;

а также чип безопасности Titan M2, который предложит "максимальное количество уровней аппаратной безопасности, чем на любом другом смартфоне".

Тензорный процессор Google (TPU) помогает в создании качественных фотографий, но также переводит речь в текст без подключения к сети и выполняет другие "умные" действия.

Что известно о Pixel 6 и 6 Pro

Известно, что обе модели выполнены из стекла и металла, а под экраном расположен сканер отпечатков пальцев. Старшая модель оснащается 6,7-дюймовым дисплеем QHD+ с частотой обновления 120 Гц, тремя камерами на тыльной стороне, включая телеобъектив с четырехкратным приближением.

В Pixel 6 – 6,4-дюймовая матрица FullHD+ с частотой обновления 90 Гц без закруглений по бокам, а сзади камера без телеобъектива.

Фото смартфонов Pixel 6 и 6 Pro



Фото Google Фото Google

Анонс Google Pixel 6 и 6 Pro: смотрите видео

Больше информации о технических характеристиках обоих смартфонов рекомендуем почитать в нашем материале. Презентация Google Pixel 6 и 6 Pro состоится осенью.