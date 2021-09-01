На новом Дудл от Google – раскрашенный карандашами листок бумаги и зеленый карандаш. На нем рисунки предметов, традиционно ассоциирующиеся со школой: глобус, линейка, калькулятор.

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День знаний 1 сентября

Праздник 1 сентября, или День знаний – это государственный праздник, который провозгласили в Советском Союзе 1 сентября 1984. После распада СССР в Украине и других странах, в частности в странах СНГ, этот праздник отмечается и совпадает с началом учебного года. Первоклассники в этот день отмечают "Праздник Первого звонка".

Во многих странах Европы 1 сентября – праздничный день только для "первоклашек". Все остальные ученики просто идут на уроки, не проводя праздничной линейки.

В Украине линейки тоже необязательны

Руководитель главного управления школьного и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко отметил, что практически все годы независимости не было никаких директивных указаний об обязательности линейки.

По его словам, к линейке можно относиться по-разному. "Вместе с тем не стоит говорить, что это пережиток прошлого. Этого не надо делать. Есть школы, где считают, что это нормально", – говорит он.

Обратите внимание! Второй год подряд День знаний проходит в условиях карантина. В Минздраве из-за этого посоветовали организовать торжества под открытым небом и следить за соблюдением дистанции.