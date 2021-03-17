День Святого Патрика 2021 стал поводом для поисковика Google выпустить новый дудл. Он вышел в зеленых оттенках – традиционных для отмечания этого праздника.

Новый дудл от Google проиллюстрирован художником из Дублина Арроном Кроасделлом. День Святого Патрика исходит из Ирландии, однако отмечают его во всем мире.

Самое интересное о Дне святого Патрика 2021: традиции и символы одного из самых веселых праздников в мире

Новый дудл от Google – ко Дню Святого Патрика

Дудл от Google ко Дню Святого Патрика (как и все, впрочем, современные дудлы) содержит определенные символы – о разнообразной и богатой географии, архитектуре и истории Ирландии.

G – это зеленые горы страны, леса и маяки, которые стоят у популярных мест для прогулок и плавания.

O – это взмах руками и сердцем легендарного кольца Кладды, символа любви, верности и дружбы.

О – ваза с полевыми цветами, и, конечно, клевером-трилистником (национальным символом Ирландии).

G – это изображение многочисленных рек, протекающих через многочисленные ирландские города.

L – обозначает природные леса Ирландии, большинство из которых восстанавливает государство.

E – это кельтский узел, символ надежды Ирландии на бесконечную взаимосвязь человечества.



Новый дудл от Google – ко Дню Святого Патрика / Фото Google

"С Днем Святого Патрика!" – поздравляет Google весь мир.

Я хочу, чтобы люди знали, что Ирландия – это больше, чем просто стереотипы. Она имеет яркую культуру и ландшафт, а также цветущие школы дизайна и иллюстраций,

– прокомментировал созданный им дудл художник Аррон Кроасделл.