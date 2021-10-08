Google поздравил Украину с 150 годовщиной со дня рождения Ивана Поддубного

8 октября 2021 , 05:55
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Источник:

Google

150 лет со дня рождения Ивана Поддубного – к этой дате 8 октября 2021 года Google выпустил новый поздравительный дудл. Заметим, что в поисковике этот дудл сделан именно для жителей Украины.

Ведь Иван Поддубный – это украинский спортсмен, уроженец Полтавщины. Поддубный – многократный чемпион мира по борьбе, который выигрывал соревнования в Париже, Милане, во Франкфурте и Нью-Йорке. 

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Спортсмен, перевернувший мир

История знает всего нескольких профессиональных борцов, которые наслаждались карьерой более 40 лет, и на пенсию ушли, не проиграв ни в одном из турниров, в которых участвовали.

Сегодняшний дудл отмечает 150 день рождения чемпиона мира, украинского борца, достигшего и первого, и второго – Ивана Поддубного.

Кто такой Иван Поддубный: краткая биография

Иван Поддубный родился 8 октября 1871 года в маленьком селе Красеновка на территории нынешней центральной Украины. 

  • Силу свою он развивал, забрасывая стога сена в телеги и вспахивая землю.
  • Но в 17 лет он ушел из дома в поисках лучшей жизни.
  • В Феодосии в Крыму Поддубный наблюдал матчи греко-римской борьбе в гастрольном цирке.
  • Занятие заинтересовало юношу – и он решил попробовать в нем свои силы.

К общему удивлению, Поддубный побеждал каждого своего соперника, учитывая и борцов мирового уровня! 

Карьера несокрушимого борца началась в 1897, а в 1906 его уже называли "Чемпионом чемпионов". И не зря, ведь Иван Поддубный выиграл 6 титулов чемпиона мира.


Вот так выглядит дудл от Google об Иване Поддубном / Фото Google

Сила Геракла и неслыханное долголетия поражали всех, кто знал Поддубного. Да даже в 55 лет он выиграл чемпионат Америки – в 1926 году. А на пенсию вообще ушел в 1941 году в 70.

Его мощное наследие ощутимо и сейчас. Известно, что многие украинцы до сих пор говорят "как Поддубный", чтобы описать чью-то силу. Вот спортсмен, который перевернул мир борьбы с ног на голову!
– говорится в сообщении Google о новом дудле.

Обратите внимание:  Национальный банк Украины с 5 октября ввел в обращение памятную монету "Иван Поддубный" в честь знаменитого украинского борца. Ее номинал – 2 гривны.
Автор: Олесь Друкач