Пасхалка от Google: поисковик поздравил сборную Италии с победой фейерверком

В воскресенье состоялся финал чемпионата по футболу Евро-2020 в котором победу одержала сборная Италии. Поисковик Google подготовил интересную пасхалка, которая срабатывает только при определенных условиях.

Для того, чтобы увидеть поздравления итальянской сборной от Google нужно ввести в строку поиска определенные запросы. Пасхалка срабатывает при поиске по запросам "Сборная Италии", "Евро-2020" или же просто "Евро".

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Как выглядит пасхалка-поздравление от Google

Как только пользователь вводит один из нужных поисковый запрос, после выдачи результатов на экране появляется фейерверк в цветах флага Италии.



Вот как выглядит праздничный фейерверк для итальянской сборной от Google / Скриншот

Фейерверком в честь победителя Евро-2020 можно "выстрелить" самостоятельно, нажав на специальную кнопку внизу страницы. Также страницей можно поделиться в соцсетях, почте, или же просто скопировать ссылку на нее и отправить другу.



Кнопки для "выстреливания" фейерверка и распространение страницы / Скриншот

Финал Євро-2020: коротко