Пасхалка от Google: поисковик поздравил сборную Италии с победой фейерверком
Источник:24 канал
В воскресенье состоялся финал чемпионата по футболу Евро-2020 в котором победу одержала сборная Италии. Поисковик Google подготовил интересную пасхалка, которая срабатывает только при определенных условиях.
Для того, чтобы увидеть поздравления итальянской сборной от Google нужно ввести в строку поиска определенные запросы. Пасхалка срабатывает при поиске по запросам "Сборная Италии", "Евро-2020" или же просто "Евро".
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Как выглядит пасхалка-поздравление от Google
Как только пользователь вводит один из нужных поисковый запрос, после выдачи результатов на экране появляется фейерверк в цветах флага Италии.
Вот как выглядит праздничный фейерверк для итальянской сборной от Google / Скриншот
Фейерверком в честь победителя Евро-2020 можно "выстрелить" самостоятельно, нажав на специальную кнопку внизу страницы. Также страницей можно поделиться в соцсетях, почте, или же просто скопировать ссылку на нее и отправить другу.
Кнопки для "выстреливания" фейерверка и распространение страницы / Скриншот
Финал Євро-2020: коротко
- В финальном поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" встретились сборные Италии и Англии.
- Победителя Евро-2020 удалось определить лишь в серии послематчевых пенальти.
- Фортуна оказалась на стороне команды Роберто Манчини, которая реализовала 3 пенальти. А вот англичане не забили три 11-метровых удара.