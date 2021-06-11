И это не удивительно, ведь именно в этот день Евро-2020 стартует. Первым матчем на турнире станет противостояние Турции и Италии.

Нужно знать Евро-2020: расписание матчей сборной Украины на чемпионате Европы по футболу

Начало Чемпионата Европы 2020 по футболу – 11 июня

К этой дате поисковик Google опубликовал приветственный дудл

Евро-2020 – пожалуй, главный турнир для болельщиков футбола во всем мире (наряду с Чемпионатом мира).

Его проводят с 1960 года. Однако впервые в истории матчи состоятся не в одной или двух странах, а в целых десяти!

Кто станет чемпионом

Чтобы узнать это, придется пересмотреть 51 матч ;)

Тем временем Google желает удачи всем командам, а 24 канал – всем, но больше всех Украине.



Новый дудл от Google – о начале Чемпионата Европы по футболу / Фото Google