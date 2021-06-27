Кшиштоф Кесьлёвский считается одним из важнейших создателей в истории мирового кино второй половины ХХ века. Он исследовал сложность и моральные дилеммы повседневной жизни посредством откровенных изображений современной Польши. Начинал свою карьеру как режиссер, специализирующийся на документальных фильмах.

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Кто такой Кшиштоф Кесьлёвский

Родился он в 1941 году в Варшаве. Еще с детства будущий творец увлекался литературой.

В 1957 году Кесьлёвский по совету родителей начал образование в Государственной средней школе театральной техники в Варшаве, где директором был его дядя. Закончив ее, он хотел стать театральным режиссером, но не мог начать обучение в этой области, поскольку не был выпускником высшей школы. Именно тогда решил изучать кинорежиссуру в Государственной киношколе в Лодзе, куда его приняли с третьего раза. В 1968 году окончил киношколу, а в 1970 году получил диплом.

Его ранние художественные фильмы, отождествляемые с кино морального беспокойства – это квазидокументальные фильмы, демонстрирующие реальность Польши того времени ( "Персонал", "Шрам", "Любитель", "Случай"). Затем он обратился к метафизическим темам, создав психологические ленты, в которых нарушает моральные и экзистенциальные темы (цикл телефильмов "Декалог", "Двойная жизнь Вероники, трилогия "Три цвета").

После выхода в 1988 году "Декалога" – десятичасовых телесериалов, которые рассказывают о жителях жилого комплекса в Варшаве – работы Кеслёвского получили международную известность. Его фирменные философские исследования достигли апогея в трилогии 1993 – 94 годов "Три цвета", каждая из которых отражает идеалы Французской революции.

Искусство Кшиштофа Кесьлёвского : смотрите видео

Умер режиссер 13 марта 1996 года в варшавской больницы. Там ему делали операцию на сердце. Ранее режиссер пережил не один сердечный приступ, первый из которых случился летом 1995 года.

Работы Кесьлёвского оказали значительное влияние на дальнейшее кинематографии. Его кино последовали такие режиссеры, как Том Тыквер и Ежи Штур. Последний, в частности, посвятил Кесьлёвскому свой фильм "Любовные истории", в котором также представил моральную пьесу о любви. А Тыквер использовал его нереализованный сценарий для фильма "Небо", который должен был стать началом трилогии.

С 2001 года именем Кесьлёвского названа Киношкола Силезского университета в Катовицах.

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Кесьлёвский оставил оставил большой след в кинематографии / Фото PAP

Каков дудл, посвященный Кесьлёвскому

Поисковик использовал фрагмент лица режиссера в очках. Они и формируют буквы "O" в слове Google. Кроме того, лицо художника разделено на 2 зоны – синюю и красную.



Дудл, посвященный Кесьлёвскому / Эскиз Google

Заметим, что было несколько вариантов этого дудла. И на всех можно увидеть только лицо режиссера.



Дудл, посвященный Кесьлёвскому : каким он мог быть / Эскиз Google

Регионы, для которых отображается этот дудл

Бразилия

Исландия

Финляндия

Дания

Франция

Италия

Греция

Турция

Украина

Словакия

Польша

Болгария

Вьетнам

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