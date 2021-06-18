Мастерские, игровая зона и гостиная: Google показала свой первый розничный магазин – фото

Компания Google, в отличие от некоторых других технологических компаний, до сих пор не имела собственных отдельных магазинов, в которых бы продавала свою продукцию – смартфоны, хромбуки, наушники, колонки и прочее. Теперь же ситуация изменится. Новое пространство получило самый высокий сертификат экологических стандартов в строительстве.

Первый в истории физический розничный магазин компании Google начал работу 17 июне в районе Челси в Нью-Йорке. Накануне компания показала, как выглядит зал внутри.

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Как выглядит магазин Google

Проект пространства разработало Американское архитектурное бюро Reddymade. Согласно замыслу, каждая комната должна помогать в тестировании какого-то отдельного продукта. Например, устройств Pixel, Nest, платформ Google Maps, YouTube, Stadia и других.

В дизайне Google использовала только экологичные материалы. Например, мебель сделана из пробки и дерева на заказ, ковровое покрытие – из переработанных материалов. Пространство получило платиновый рейтинг LEED – самый высокий из сертификатов в системе экологических стандартов строительства.



Платиновый сертификат, который свидетельствует об экологичности пространства / Фото Google

Рядом с главным входом стоит стеклянная конструкция высотой более пяти метров, которую компания назвала Google Imagination Space. Внутри покупатели могут настраивать интерактивные экраны, чтобы оценить возможности машинного обучения Google.



Главный вход в магазин / Фото Google

Также внутри Google Imagination Space можно испытать "Переводчик": покупатель будет в реальном времени слышать свою речь на 24 языках одновременно.



Google Imagination Space / Фото Google

Магазин станет частью городского кампуса в районе Челси. Там живут более 11 тысяч сотрудников компании.

Комнаты помогают испытать различные устройства / Фото Google