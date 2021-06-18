Первый в истории физический розничный магазин компании Google начал работу 17 июне в районе Челси в Нью-Йорке. Накануне компания показала, как выглядит зал внутри.

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Как выглядит магазин Google

Проект пространства разработало Американское архитектурное бюро Reddymade. Согласно замыслу, каждая комната должна помогать в тестировании какого-то отдельного продукта. Например, устройств Pixel, Nest, платформ Google Maps, YouTube, Stadia и других.

В дизайне Google использовала только экологичные материалы. Например, мебель сделана из пробки и дерева на заказ, ковровое покрытие – из переработанных материалов. Пространство получило платиновый рейтинг LEED – самый высокий из сертификатов в системе экологических стандартов строительства.

Платиновий сертифікат, який світчить про екологічність простору
Платиновый сертификат, который свидетельствует об экологичности пространства / Фото Google

Рядом с главным входом стоит стеклянная конструкция высотой более пяти метров, которую компания назвала Google Imagination Space. Внутри покупатели могут настраивать интерактивные экраны, чтобы оценить возможности машинного обучения Google.

Головний вхід до магазину
Главный вход в магазин / Фото Google

Также внутри Google Imagination Space можно испытать "Переводчик": покупатель будет в реальном времени слышать свою речь на 24 языках одновременно.

Google Imagination Space
Google Imagination Space / Фото Google

Магазин станет частью городского кампуса в районе Челси. Там живут более 11 тысяч сотрудников компании.

Комнаты помогают испытать различные устройства / Фото Google