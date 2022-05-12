Google показала Pixel 6a: что предлагает бюджетная версия смартфона и сколько он стоит

12 мая 2022 , 13:06
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Презентация Google

На конференции I/O 2022 состоялась презентация смартфона Google Pixel 6a. Устройство работает на базе фирменного процессора, как и старшие модели шестой серии, и выполнено в характерном для линейки дизайне.

Внешне Pixel 6a напоминает обычный Pixel 6 – вид и расположение элементов камеры на задней панели без изменений. Та же ситуация и с экраном: у него такой же экран с отверстием под селфи-камеру по центру.

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Характеристики Pixel 6a

  • Дисплей: 6,1 дюйма, OLED, Full HD+, 60 герц. В смартфоне используется закаленное стекло Gorilla Glass третьего поколения.
  • Процессор: Google Tensor – такой же, как у его старших версий Pixel 6 и Pixel 6 Pro.
  • Оперативная память: 6 гигабайт стандарта LPDDR5.
  • Накопитель: всего один вариант на 128 гигабайт, тип памяти UFS 3.1.
  • Основная камера: 12,2 мегапикселя + 12 мегапикселей (ультраширокоугольная). Заявлена запись видео в 4K при 60 fps. Поддерживаются все фишки "пикселей", включая HDR+, ночной режим и эксклюзивные функции в "Google Фото" типа быстрого удаления лишних объектов со снимков.
  • Фронтальная камера: 8 мегапикселей.


Смартфон Pixel 6a от Google получил две основные камеры.

  • Аккумулятор: 4410 миллиампер-часов. Как уверяет Google, этого хватает на 24 часа простого использования смартфона.
  • Есть быстрая зарядка USB Power Delivery. Но конкретные цифры о скорости подзарядки не предоставляются.
  • Сканер отпечатков пальцев на экране.
  • Операционная система: Android 12.
  • Разъемы: USB Type-C.
  • Дополнительно: чип безопасности Titan M2, стереодинамики, NFC, поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.
  • О защите от воды ничего не сообщили.


Смартфон Pixel 6a от Google / Фото Google

Для Pixel 6a заявлено три года обновления операционной системы и пять лет поддержки патчами безопасности.

В продажу новинка поступит 28 июля по цене 449 долларов. Pixel 6 и Pixel 6 Pro в свое время стартовали по ценам от 599 и 899 долларов соответственно.

Напомним, что Google представила ряд новых продуктов в рамках своей ежегодной конференции Google I/O 2022. Мероприятие прошло 11 мая и было доступно онлайн для всех желающих. Мы расскажем подробнее о новых устройствах и приложениях, которые показала компания, следите за тегом Google I/O 2022.
Автор: Олександр Гайдамашко