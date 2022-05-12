Google показала Pixel 6a: что предлагает бюджетная версия смартфона и сколько он стоит
Источник:Презентация Google
На конференции I/O 2022 состоялась презентация смартфона Google Pixel 6a. Устройство работает на базе фирменного процессора, как и старшие модели шестой серии, и выполнено в характерном для линейки дизайне.
Внешне Pixel 6a напоминает обычный Pixel 6 – вид и расположение элементов камеры на задней панели без изменений. Та же ситуация и с экраном: у него такой же экран с отверстием под селфи-камеру по центру.
Интересно В смартфонах Pixel 6 обнаружили возмутительный баг: под угрозой основная функция
Характеристики Pixel 6a
- Дисплей: 6,1 дюйма, OLED, Full HD+, 60 герц. В смартфоне используется закаленное стекло Gorilla Glass третьего поколения.
- Процессор: Google Tensor – такой же, как у его старших версий Pixel 6 и Pixel 6 Pro.
- Оперативная память: 6 гигабайт стандарта LPDDR5.
- Накопитель: всего один вариант на 128 гигабайт, тип памяти UFS 3.1.
- Основная камера: 12,2 мегапикселя + 12 мегапикселей (ультраширокоугольная). Заявлена запись видео в 4K при 60 fps. Поддерживаются все фишки "пикселей", включая HDR+, ночной режим и эксклюзивные функции в "Google Фото" типа быстрого удаления лишних объектов со снимков.
- Фронтальная камера: 8 мегапикселей.
Смартфон Pixel 6a от Google получил две основные камеры.
- Аккумулятор: 4410 миллиампер-часов. Как уверяет Google, этого хватает на 24 часа простого использования смартфона.
- Есть быстрая зарядка USB Power Delivery. Но конкретные цифры о скорости подзарядки не предоставляются.
- Сканер отпечатков пальцев на экране.
- Операционная система: Android 12.
- Разъемы: USB Type-C.
- Дополнительно: чип безопасности Titan M2, стереодинамики, NFC, поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.
- О защите от воды ничего не сообщили.
Смартфон Pixel 6a от Google / Фото Google
Для Pixel 6a заявлено три года обновления операционной системы и пять лет поддержки патчами безопасности.
В продажу новинка поступит 28 июля по цене 449 долларов. Pixel 6 и Pixel 6 Pro в свое время стартовали по ценам от 599 и 899 долларов соответственно.Напомним, что Google представила ряд новых продуктов в рамках своей ежегодной конференции Google I/O 2022. Мероприятие прошло 11 мая и было доступно онлайн для всех желающих. Мы расскажем подробнее о новых устройствах и приложениях, которые показала компания, следите за тегом Google I/O 2022.