Google показала Pixel 6a: что предлагает бюджетная версия смартфона и сколько он стоит

На конференции I/O 2022 состоялась презентация смартфона Google Pixel 6a. Устройство работает на базе фирменного процессора, как и старшие модели шестой серии, и выполнено в характерном для линейки дизайне.

Внешне Pixel 6a напоминает обычный Pixel 6 – вид и расположение элементов камеры на задней панели без изменений. Та же ситуация и с экраном: у него такой же экран с отверстием под селфи-камеру по центру.

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Характеристики Pixel 6a

Дисплей: 6,1 дюйма, OLED, Full HD+, 60 герц. В смартфоне используется закаленное стекло Gorilla Glass третьего поколения.

Процессор: Google Tensor – такой же, как у его старших версий Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

– такой же, как у его старших версий Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Оперативная память: 6 гигабайт стандарта LPDDR5.

Накопитель: всего один вариант на 128 гигабайт, тип памяти UFS 3.1.

Основная камера: 12,2 мегапикселя + 12 мегапикселей (ультраширокоугольная) . Заявлена запись видео в 4K при 60 fps. Поддерживаются все фишки "пикселей", включая HDR+, ночной режим и эксклюзивные функции в "Google Фото" типа быстрого удаления лишних объектов со снимков.

. Заявлена запись видео в 4K при 60 fps. Поддерживаются все фишки "пикселей", включая HDR+, ночной режим и эксклюзивные функции в "Google Фото" типа быстрого удаления лишних объектов со снимков. Фронтальная камера: 8 мегапикселей.



Смартфон Pixel 6a от Google получил две основные камеры.

Аккумулятор: 4410 миллиампер-часов. Как уверяет Google, этого хватает на 24 часа простого использования смартфона.

Как уверяет Google, этого хватает на 24 часа простого использования смартфона. Есть быстрая зарядка USB Power Delivery. Но конкретные цифры о скорости подзарядки не предоставляются.

Сканер отпечатков пальцев на экране.

Операционная система: Android 12.

Разъемы: USB Type-C.

Дополнительно: чип безопасности Titan M2, стереодинамики, NFC, поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.

О защите от воды ничего не сообщили.



Смартфон Pixel 6a от Google / Фото Google

Для Pixel 6a заявлено три года обновления операционной системы и пять лет поддержки патчами безопасности.

В продажу новинка поступит 28 июля по цене 449 долларов. Pixel 6 и Pixel 6 Pro в свое время стартовали по ценам от 599 и 899 долларов соответственно.