В суд Нью-Йорка поступил иск против компании Google и ее облачного игрового сервиса Stadia. Целая группа потребителей обвиняет компанию в обмане, связанном с обещаниями о поддержке 4К в играх для Stadia.

Корпорация, как утверждается в иске, "преувеличила заслуги сервиса стриминга Stadia и показатели разрешения" перед запуском платформы, чтобы привлечь как можно больше подписчиков новинки.

Интересно Twitter тестирует новую функцию для гневных и оскорбительных постов

Детали иска

В итоге большинство игр не поддерживали 4К. Кроме того, у пользователей с медленным интернетом разрешение может снижаться еще больше, о чем не предупреждали представители платформы.

Авторы издания 9to5Google отмечают, что Google действительно утверждала, что все игры будут стримиться в 4К при 60 FPS, однако ближе к запуску платформы делали уточнения — сами игры могут рендерится в более низком разрешении, однако сервис все равно будет выдавать поток вплоть до 4К.

Истцы утверждают, что Google незаметно внесла изменения в пользовательское соглашение уже после презентации. По их мнению, это и описанные выше моменты – намеренное введение игроков в заблуждение со стороны разработчиков облачного сервиса.