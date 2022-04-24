Google Play запретит приложения, которые могут записывать вызовы

Обновленная политика Google Play получила несколько изменений, которые будут внесены в Accessibility API с 11 мая. Одна из них – сторонние разработчики приложений больше не смогут добавлять функцию записи вызовов с помощью этого API.

На недавнем вебинаре для разработчиков Google объяснила, что это изменение будет касаться только сторонних программ, специально использовавших Accessibility API. Если на смартфоне установлена функция записи звонков, беспокоиться пользователям не стоит.

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К примеру, она останется в фирменном приложении Google Phone, хотя в некоторых странах функция не работает из-за региональных запретов. А еще она и дальше будет доступна в посторонних оболочках вроде MIUI и ColorOS.

Если приложение по умолчанию и предварительно загружено, возможность доступности (функции) не нужна для получения доступа к входящему аудиопотоку и, следовательно, не является нарушением. Поскольку это разъяснение к существующей политике, новая формулировка будет применяться ко всем программам с 11 мая,

– говорится в правилах Google.

Google не стала уточнять, каким образом она намерена бороться с посторонними приложениями записи звонков. Сама же компания еще с момента выхода Android 6.0 в 2015 году активно мешала возможности записи звонков.

К примеру, Google в Android 10 полностью отключила запись звонков по умолчанию. Именно поэтому посторонние приложения записи звонков раньше пользовались большой популярностью в Google Play.