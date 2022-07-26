В честь десятой годовщины магазина Google рассказала, что маркетом пользуется более 2,5 миллиарда человек из 190 стран. Также в компании подчеркнули, что на платформе представлен контент от более чем двух миллионов разработчиков.

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Что изменилось в обновленном лого Google Play

Фирменный треугольник использует контрастные цвета, сильно закругленные углы и скорректированную структуру внутренних элементов.

Новый логотип "лучше отображает магию Google и соответствует брендингу других полезных продуктов - "Поиску", "Ассистенту", "Фото", Gmail и другим",

– сообщили в компании.



Новый логотип Google Play менее ярок и имеет более круглые углы / Фото 24 канала

Ранее новый логотип засветился в Google Pay и патентной базе США. В честь юбилея Google раздает бустер, увеличивающий количество баллов в программе поощрений Google Play Points в 10 раз.