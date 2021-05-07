Эти нововведения аналогичны подобным, которые компания Apple реализовала в собственном магазине App Store, обязав разработчиков публиковать информацию о собранных данных.

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Изменения для разработчиков приложений на Android

По имеющейся информации, новая политика Google будет распространяться не только на продукты сторонних разработчиков, но и на фирменные программы компании. Инициатива Google, по словам компании, направленная на лучшее понимание того, как собираются данные пользователей.

По мнению она поможет людя понять:

данные собирают и обрабатывают приложения;

как эти данные защищаются;

что влияет на конфиденциальность и безопасность.

Что изменится в Google Play

После вступления в силу новой политики Google в описании приложений появится дополнительный раздел с информацией о том, к каким данным имеет доступ продукт. У разработчиков будет возможность рассказать пользователям о том, для чего конкретному приложению требуется доступ к тем или иным данных и как их обработка влияет на общую функциональность.

Например, приложения будут предоставлять информацию о том, шифруются ли данные, имеют ли к ним доступ третьи лица и могут ли пользователи требовать удаления этой информации из базы разработчика.

Когда новые правила вступят в силу

Google намерена предоставить разработчикам достаточно времени для внесения соответствующих изменений, и до вступления в силу новых правил пройдет еще несколько месяцев. Согласно имеющимся данным, разработчики смогут добавлять информацию о конфиденциальности приложений с четвертого квартала этого года, а пользователям эти данные начнут демонстрироваться с первого квартала следующего года.