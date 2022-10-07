Первые умные часы от Google наконец раскрыты: какими получились Pixel Watch

Google наконец представил свои первые умные часы Pixel Watch. У них хватает спорных моментов – гаджет явно понравится не всем.

О часах почти все было известно задолго до анонса. Это тот продукт, которого ждали много лет, и он, наконец, здесь.

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Характеристики Google Pixel Watch

Часы Pixel Watch получили круглый дисплей AMOLED с яркостью до 1000 нит.

Конечно, есть поддержка AlwaysOn Display.

Google не указывает диаметр панели, но размер часов равен 41 миллиметру. Плотность пикселей составляет 320 на дюйм.

Стоит отметить, что первые "живые" фото показывают достаточно большие рамки , что уже вызвало недовольство пользователей. На рендерах этого не видно, но по приблизительным оценкам ширина рамки составляет 4,2 миллиметра, что очень много, учитывая, что сами часы весьма компактны.

В основе лежит не самый свежий процессор Exynos 9110, изготовленный по 10-нанометровому техпроцессу. Этот чип вышел еще в 2018 году, поэтому выбор Google выглядит крайне странным, ведь на рынке есть намного более современные и производительные решения. В комплекте также специальный сопроцессор на основе ядра Cortex-M33.



Google Pixel Watch / Фото Google

Часы получили 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной.

Аккумулятора емкостью 294 миллиапмер-часов должно хватить в сутки работы.

За полчаса аккумулятор заряжается на 50 процентов.

Pixel Watch оснащены динамиком и микрофоном, поэтому их можно использовать для телефонных разговоров.

Кроме того, версия с модемом LTE позволит в ряде сценариев вообще отказаться от смартфона.



Google Pixel Watch / Фото Google

Отметить можно также наличие модуля GPS, NFC, защиту от воды (5 ATM), Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 4 и операционную систему WearOS 3.5. За защиту отвечает стекло Corning Gorilla Glass 5.

Часы подключаются к ОС Android 8.0 или более поздней.

Плоды сотрудничества с Fitbit

Pixel Watch – первый совместный продукт Google и Fitbit. Впрочем, последняя все равно принадлежит Google. Это сотрудничество позволило создать самый точный, как утверждает компания, датчик частоты сердечных сокращений. Кроме того, в комплекте имеется датчик ЭКГ.

Ожидается наличие большого количества разнообразных фитнес-режимов, функций отслеживания показателей здоровья и других программных фишек.

Покупатели часов получат бесплатно три месяца подписки YouTube Premium и шесть месяцев Fitbit Premium.



Ремешки Pixel Watch / Фото Google

Цена и когда ждать

Pixel Watch оценены в 350 долларов за обычную версию и 400 долларов за версию с модемом LTE.

Новинку уже можно заказать на официальном сайте, а вот о дате старта продаж ничего не говорят. По всей вероятности, они начнутся вместе со смартфонами 13 октября.



Что в коробке с Pixel Watch / Фото Google