О часах почти все было известно задолго до анонса. Это тот продукт, которого ждали много лет, и он, наконец, здесь.
Интересно Google представил Pixel 7 и Pixel 7 Pro: все, что известно о новых смартфонах
Характеристики Google Pixel Watch
- Часы Pixel Watch получили круглый дисплей AMOLED с яркостью до 1000 нит.
- Конечно, есть поддержка AlwaysOn Display.
- Google не указывает диаметр панели, но размер часов равен 41 миллиметру. Плотность пикселей составляет 320 на дюйм.
В основе лежит не самый свежий процессор Exynos 9110, изготовленный по 10-нанометровому техпроцессу. Этот чип вышел еще в 2018 году, поэтому выбор Google выглядит крайне странным, ведь на рынке есть намного более современные и производительные решения. В комплекте также специальный сопроцессор на основе ядра Cortex-M33.
Google Pixel Watch / Фото Google
- Часы получили 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной.
- Аккумулятора емкостью 294 миллиапмер-часов должно хватить в сутки работы.
- За полчаса аккумулятор заряжается на 50 процентов.
- Pixel Watch оснащены динамиком и микрофоном, поэтому их можно использовать для телефонных разговоров.
- Кроме того, версия с модемом LTE позволит в ряде сценариев вообще отказаться от смартфона.
Google Pixel Watch / Фото Google
Отметить можно также наличие модуля GPS, NFC, защиту от воды (5 ATM), Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 4 и операционную систему WearOS 3.5. За защиту отвечает стекло Corning Gorilla Glass 5.
Часы подключаются к ОС Android 8.0 или более поздней.
Плоды сотрудничества с Fitbit
Pixel Watch – первый совместный продукт Google и Fitbit. Впрочем, последняя все равно принадлежит Google. Это сотрудничество позволило создать самый точный, как утверждает компания, датчик частоты сердечных сокращений. Кроме того, в комплекте имеется датчик ЭКГ.
Ожидается наличие большого количества разнообразных фитнес-режимов, функций отслеживания показателей здоровья и других программных фишек.
Покупатели часов получат бесплатно три месяца подписки YouTube Premium и шесть месяцев Fitbit Premium.
Ремешки Pixel Watch / Фото Google
Цена и когда ждать
Pixel Watch оценены в 350 долларов за обычную версию и 400 долларов за версию с модемом LTE.
Новинку уже можно заказать на официальном сайте, а вот о дате старта продаж ничего не говорят. По всей вероятности, они начнутся вместе со смартфонами 13 октября.
Что в коробке с Pixel Watch / Фото Google