Pixel 7 и Pixel 7 Pro – первые в мире модели с Android 13 из коробки. Смартфоны получат обновления безопасности в течение пяти лет, а обновления Android – три года.

Новая технология будет заряжать смартфоны менее десяти минут

Новый процессор Tensor G2

Оба смартфона будут работать на новой версии процессора Tensor, который в этом году перешел на 4-нанометровый техпроцесс. Эти чипы не делают акцент на производительности, поскольку устройства не продвигаются как игровые. Основные усилия здесь концентрируются на возможностях искусственного интеллекта и машинного обучения. Особенно это касается взаимодействия чипа с камерой, и здесь новая платформа должна быть если не впереди, то на уровне других топовых SoC.

Tensor G2 не стал быстрее топовых SoC MediaTek и Qualcomm, набрав в AnTuTu 800 000 баллов – уровень Snapdragon 888/888 Plus. Но оптимизация Android 13 в реальных сценариях использования может обеспечить даже лучшую работу, чем в некоторых других флагманах.

CPU здесь представлен двумя ядрами Cortex-X1, двумя Cortex-A76 и четырьмя Cortex-A55. Конфигурация та же, что и в первом Tensor, но частоты немного выше. Зато GPU новый – Arm Mali-G710 MC10 вместо Mali-G78. Именно на него ложится наибольшая нагрузка при ускорении задач ИИ.



Google выпустил второе поколение процессоров Tensor / Фото Google

Процессор нового поколения Tensor способен выполнять задачи машинного обучения "на 60% быстрее и на 20% эффективнее". Он отвечает за такие функции, как Photo Unblur, которая эксклюзивна для Pixel 7 и 7 Pro – она использует передовой ИИ Google для удаления размытия и шума со старых фотографий, сделанных много лет назад любым старым телефоном.

Что общего в Pixel 7 и Pixel 7 Pro

У каждой модели по две конфигурации оперативной и флеш-памяти: 8/128 и 8/256 гигабайтов у Pixel 7 и 12/128 и 12/256 гигабайтов у Pixel 7 Pro . Старшая модель также предлагает версию на 512 гигабайт постоянной памяти.

и . Старшая модель также предлагает версию на постоянной памяти. Обе модели поддерживают беспроводную зарядку.

Смартфоны оснащены модулями безопасности собственного производства Titan M2 и получили защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68.

Фронтальные камеры тоже одинаковы – с сенсорами разрешением 10,8 мегапикселя и поддержкой записи видео 4К. В прошлом году, напомним, обе модели имели по 8 мегапикселей.

Смартфоны Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro / Фото Google

Характеристики Google Pixel 7

Физические размеры смартфона несколько снизились и составляют 155.6x73.2x8.7 миллиметра, а его вес – 197 граммов.

Дисплей по-прежнему представлен плоской панелью AMOLED с разрешением FHD+, но демонстрирует на 25 процентов более высокую максимальную яркость, чем дисплей Pixel 6. Экран все еще имеет частоту обновления только 90 герц. 120 герц для младшей модели Google до сих пор не "завезла".

У Pixel 7 меньшая батарея, чем в прошлом году – 4355 миллиампер-часов. Вероятно, потому и корпус стал тоньше.

Google Pixel 7 со всех сторон / Фото Google

Камера Google Pixel 7

Камера Pixel 7 представлена ​​двумя модулями. В основном – 50-мегапиксельный сенсор, широкоугольный объектив и оптическая стабилизация. Во втором – 12-мегапиксельный датчик и сверхширокоугольный объектив. Максимальный зум в Pixel 7 – 8x.



Смартфон Google Pixel 7 / Фото Google

Характеристики Google Pixel 7 Pro

Pro-версия смартфона, как пишет источник, "показывает черты настоящего флагмана". Здесь четкий дисплей с более высокой частотой обновления, большой датчик камеры, лучшая комбинация объективов и другое.

Google Pixel 7 Pro со всех сторон / Фото Google

Pixel 7 Pro получил экран OLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением QHD+ и кадровой частотой до 120 герц.

Боковые стороны дисплея не так изогнуты, как в прошлом году. Они по-прежнему защищены стеклом Gorilla Glass Victus.

Экран Google Pixel 7 Pro / Фото Google

Емкость аккумулятора Pixel 7 Pro составила 5000 миллиампер-часов.

Слота для microSD нет, но есть слот для nano-SIM. Заявлена ​​поддержка eSIM.

Также здесь есть сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу.

Смартфон поддерживает быструю и обратную зарядку.

Металлический корпус изготовлен из 100% переработанного алюминия.



Корпус Pixel 7 Pro изготовлен из переработанного алюминия / Фото Google

Камеры Google Pixel 7 Pro

Основной модуль использует 50-мегапиксельный сенсор 1/1,31" (1,2 микрометра) с возможностью сочетания пикселей 4-в-1.

Объектив f/1.85 имеет угол обзора 82 градуса.

Основная камера получила оптическую стабилизацию изображения (OIS), а также электронную стабилизацию, она может записывать видео в формате 4K со скоростью 30 и 60 кадров в секунду.

Если вы хотите захватить большую часть сцены, в наличии 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (1,25 микрометра) с углом обзора 125,8° FoV. В этом году сверхширокоугольный объектив оснащен автофокусировкой, позволяющей делать макроснимки.

У Pixel 7 Pro есть и третий модуль – с датчиком разрешением 48 мегапикселей и объективом, обеспечивающим 5-кратный оптический зум. Максимальный зум у 7 Pro – 30x.



Камеры в Pixel 7 Pro / Фото Google

Функция "улучшение речи" теперь может быть включена и в режиме 4K/60 кадров в секунду.

Телефон может записывать 10-битное HDR-видео, и Google сотрудничает с разработчиками таких приложений, как Snapchat и TikTok, чтобы обеспечить более высокое качество видео для них.

Приложение камеры использует навыки машинного обучения чипсета Tensor G2 для создания кинематографического размытия или еще большей стабилизации видео, снятого с рук.



Общие характеристики Pixel 7 Pro / Фото Google

Цены и когда ждать

За Pixel 7 в базовой конфигурации просят 600 долларов или 650 евро.

За Pixel 7 Pro – 900 долларов или 900 евро.

Предварительные заказы принимаются с 6 октября, розничные продажи стартуют 13 октября.

В комплекте отсутствует зарядное устройство.