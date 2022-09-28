Изображения и характеристики Google Pixel 7 и 7 Pro слили в сеть за неделю до презентации
28 сентября 2022 , 16:01Читати новину українською
Источник:91mobiles
Компания Google представит свои новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro 6 октября. Как это часто бывает, характеристики и рендеры новинок уже опубликовали инсайдеры.
Обе модели имеют достаточно отличий. Общими их чертами станут операционная система Android 13 из коробки и фирменный процессор Tensor G2.
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Google Pixel 7
Google Pixel 7 традиционно проще.
- Здесь экран OLED с диагональю 6,3 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 герц.
- Основная камера двойная, с датчиками разрешением 50 и 12 мегапикселей.
- Фронтальная камера на 11 мегапикселей.
- Оперативной памяти предусмотрено 8 гигабайт.
- А вот флешпамять будет якобы представлена в двух вариантах: 128 или 256 гигабайтов.
- Аккумулятор емкостью 4700 миллиампер-часов. Поддерживает зарядку мощностью 30 ватт.
Google Pixel 7 на слитном рендере / Фото 91mobiles
Google Pixel 7 Pro
- У Pixel 7 Pro будет экран OLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением QHD и кадровой частотой 120 герц.
- Объем оперативной памяти будет составлять 12 гигабайтов.
- Встроенной флэш-памяти – 128 или 256 гигабайт.
- Фронтальная камера будет 11-мегапиксельной.
- В основной камере установлены уже три датчика – 50, 12 (со сверхширокоугольным объективом) и 48 мегапикселей (с телеобъективом).
- В комплекте батарея на 5000 миллиампер-часов с максимальной мощностью зарядки 30 ватт.