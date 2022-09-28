Обе модели имеют достаточно отличий. Общими их чертами станут операционная система Android 13 из коробки и фирменный процессор Tensor G2.

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Google Pixel 7

Google Pixel 7 традиционно проще.

  • Здесь экран OLED с диагональю 6,3 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 герц.
  • Основная камера двойная, с датчиками разрешением 50 и 12 мегапикселей.
  • Фронтальная камера на 11 мегапикселей.
  • Оперативной памяти предусмотрено 8 гигабайт.
  • А вот флешпамять будет якобы представлена в двух вариантах: 128 или 256 гигабайтов.
  • Аккумулятор емкостью 4700 миллиампер-часов. Поддерживает зарядку мощностью 30 ватт.


Google Pixel 7 на слитном рендере / Фото 91mobiles

Google Pixel 7 Pro

  • У Pixel 7 Pro будет экран OLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением QHD и кадровой частотой 120 герц.
  • Объем оперативной памяти будет составлять 12 гигабайтов.
  • Встроенной флэш-памяти – 128 или 256 гигабайт.
  • Фронтальная камера будет 11-мегапиксельной.
  • В основной камере установлены уже три датчика – 50, 12 (со сверхширокоугольным объективом) и 48 мегапикселей (с телеобъективом).
  • В комплекте батарея на 5000 миллиампер-часов с максимальной мощностью зарядки 30 ватт.


Google Pixel 7 Pro на слитых рендерах / Фото 91mobiles