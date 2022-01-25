Google Pixel 6a: в сети появились характеристики будущего бюджетника

Google уже традиционно после выхода флагманских моделей своих смартфонов впоследствии выпускает относительно бюджетную модель. Она имеет более скромные характеристики, но и более приятную цену. В этом году это Pixel 6a.

Технические характеристики новинки еще не подтверждены официально. Их опубликовал инсайдер с ником @Shadow_Leak в твиттере.

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Характеристики Google Pixel 6a

Согласно данным, будущую новинку ждет ряд заметных аппаратных улучшений по сравнению с предшественником Pixel 5a. Однако камера, к сожалению, останется старой – новых 50-мегапиксельных датчиков, которые установили в этом году во флагманы, мы не увидим, уверяет инсайдер.

Гаджет оснастят 6,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и фирменным процессором Google Tensor GS101.

Объем оперативной памяти составит 6 или 8 гигабайтов в различных модификациях.

Постоянная память лишь в одном варианте – 128 гигабайтов.

За питание новинки будет отвечать аккумулятор на 4800 mAh с поддержкой функции быстрой 30-ваттной зарядки.

Сканер отпечатков подэкранный.

В наличии модуль NFC.

Однако вроде бы не будет разъема для наушников и разъема для карты памяти.

Фронтальная камера всего на 8 мегапикселей. Основная камера смартфона оснащена двумя датчиками:

Главным Sony IMX363 на 12,2 мегапикселя.

12-мегапиксельным Sony IMX386 со сверхширокоугольным объективом.

Согласно источнику, камера новинки будет иметь улучшенные, по сравнению с моделью Pixel 5а, показатели светосилы, что обеспечит смартфону более насыщенные снимки в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, использование процессора Tensor также должно положительно повлиять на качество снимков.

Общий дизайн с горизонтальным расположением камер на черном фоне должен перекочевать из флагманов. Габариты устройства составят 152,2x71,8x8,7 миллиметра.

Презентация смартфона предположительно состоится в ходе конференции Google I/O в мае 2022 года.