Вы можете сделать свой новый Pixel похожим на Ракушку-ниндзя

Отличительной особенностью телефонов серии Pixel 6 от Google является уникальный дизайн панели камеры. Легкое добавление одного из четырех культовых цветов делает смартфон похожим на Ракушку-ниндзя. Компания Dbrand тоже заметила особое сходство и теперь собирается помочь вам превратить смартфон в одного из любимых героев детства.

Для свеженького смартфона Google Pixel 6a, выходящего на следующей неделе, Dbrand уже подготовила наклейки Teenage Mutant Ninja Pixels для всех трех устройств серии.

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Стикеры включают четыре полоски с наклейками для камер, отображающих цвета Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэля. Дизайн камер Pixel 6a больше всего напоминает настоящие глаза и потому наклейка выглядит максимально канонически.

В Dbrand не упомянули, использовали ли лицензию TMNT или что-нибудь такое, но логотип действительно похож. Надеемся споры по поводу авторских прав обойдут компанию стороной.

Напомним, что в прошлом году на Dbrand подали в суд из-за дизайн сменных панелей PS5 Darkplates, а на прошлой неделе компания подготовила скины, которые сделают ваши Pixel, iPhone, а также другие устройства похожими на Nothing Phone(1).

Кстати, это самый лучший способ получить нормальный смартфон с дизайном Nothing Phone (1) (если он вам нравится). Дело в том, что оригинальный Nothing Phone (1) получил на старте множество недостатков, которые уже почти неделю донимают первые владельцы смартфонов.

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Скины TMNP для Pixel 6a, Pixel 6 и Pixel 6 Pro уже доступны для предварительного заказа в США и стоят 25 долларов. В продажу они поступят сначала августа.