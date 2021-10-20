Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro наконец представили: все характеристики смартфонов и их цена
Источник:GSMArena
19 октября Google провела презентацию Pixel Fall Launch, где показала свои новые флагманские смартфоны: Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Обилие его характеристик просочилось в сеть еще задолго до анонса, однако кое-что интересное компания все же приберегла. Рассказываем поподробнее.
Оба смартфона построены на собственной однокристальной системе Google Tensor, о которой мы расскажем подробнее в следующих публикациях. И наконец впервые за много лет компания отказалась от устаревших 12-мегапиксельных камер в пользу современных сенсоров Samsung GN1.
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Характеристики Google Pixel 6
- Младшую модель оснастили 6,4-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 точек и частотой обновления 90 Гц.
- Основная камера состоит из двух сенсоров: главный датчик на 50 мегапикселей Samsung GN1 с диафрагмой f/1.85 и дополнительный 12-мегапиксельный широкоугольный с диафрагмой f/2.2 и углом захвата 114 градусов. Традиционно ожидается, что камеры обоих новых смартфонов покажут едва ли не лучшие результаты на рынке благодаря фирменному программному обеспечению.
- Фронтальная камера на 8 мегапикселей расположена в вырезе экрана.
- За вычислительные возможности в устройстве отвечает однокристальная система Tensor, которая содержит два суперъядра Cortex-X1 и два ядра со средней производительностью, а также четыре энергоэффективных ядра. По словам компании, с этим чипом Pixel 6 на 80 процентов быстрее, чем Pixel 5.
- В смартфоне установлена оперативная память стандарта LPDDR5 и накопитель стандарта UFS 3.1. На выбор доступны следующие варианты: 8/128 гигабайт и 8/256 гигабайт.
- В смартфон можно установить одну физическую SIM-карту + eSIM.
- Новинка поддерживает сеть 5G, WiFi поколения 6E, Bluetooth версии 5.2 и NFC модуль для бесконтактной оплаты. Также имеет USB-C, стерео динамики и все необходимые датчики.
- За автономность гаджета отвечает аккумулятор емкостью 4614 mAh.
- Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
- Также поддерживается беспроводная зарядка на 21 Вт, для которой представили отдельное зарядное устройство Pixel Stand.
- Смартфон из коробки работает на операционной системе Android 12.
- Габариты устройства составляют 158,6х74,8х8,9 миллиметра, а вес — 207 грамм.
- Корпус имеет тактильную полированную рамку. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus, а задняя панель – Gorilla Glass 6.
Смартфон уже можно предзаказать на официальном сайте компании в зеленом, розовом и черном цветах с отдельными акцентами на задней панели. В Украине компания официально свои гаджеты не продает.
Google Pixel 6 / Фото Google
Цена
- 599 долларов за версию 8/128 гигабайтов.
- 699 долларов за версию 8/256 гигабайтов.
Характеристики Google Pixel 6 Pro
- Старшая модель Pixel 6 Pro может похвастаться несколько большим экраном. Это QHD + LTPO AMOLED-дисплей, но 6,7-дюймовый и разрешением в 1440x3120 точек.
- Частота обновления здесь составляет 120 Гц.
- Заявлена поддержка HDR 10 и максимальная яркость в 1000 нит.
- Основная камера получила три датчика: основной на 50 мегапикселей Samsung GN1 с диафрагмой f/1.85, широкоугольный на 12 мегапикселей, и 48-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX586 с диафрагмой f/3.5.
- Присутствует лазерный автофокус.
- Фронтальная камера – 11,1 мегапикселя.
- Чип, конечно же, Tensor. Два суперядра Cortex-X1, два ядра со средней производительностью и четыре энергоэффективных ядра.
- Оперативная память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель стандарта UFS 3.1. Доступны следующие модификации ОЗУ/ПЗУ: 12/128 гигабайт и 12/256 гигабайтов.
- В смартфон можно установить одну физическую SIM-карту + eSIM.
- Заявлена поддержка сетей 5G, WiFi поколения 6E, Bluetooth версии 5.2 и NFC модуль для бесконтактной оплаты. Как и в младшей версии, здесь присутствуют стерео динамики и USB-C.
- За питание отвечает аккумулятор на 5003 mAh.
- Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт, а также беспроводная на 23 Вт.
- Операционная система – новый Android 12.
- Габариты: 163,9x75,9x8,9 миллиметра, а вес — 210 граммов.
- Рамка смартфона изготовлена из полированного сплава.
- Экран и задняя панель прикрыты стеклом Gorilla Glass Victus.
Google Pixel 6 Pro доступен в трех цветах: белый, оранжевый и черный. Все с акцентами на задней панели.
Google Pixel 6 Pro / Фото Google
Цены
- 899 долларов за версию 12/128 гигабайтов.
- 999 долларов за версию 12/256 гигабайтов.
Смотрите ролик с демонстрацией всех цветов новых Google Pixel 6: видео
Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro / Фото The Verge