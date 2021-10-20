Оба смартфона построены на собственной однокристальной системе Google Tensor, о которой мы расскажем подробнее в следующих публикациях. И наконец впервые за много лет компания отказалась от устаревших 12-мегапиксельных камер в пользу современных сенсоров Samsung GN1.

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Характеристики Google Pixel 6

Младшую модель оснастили 6,4-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 точек и частотой обновления 90 Гц.

Основная камера состоит из двух сенсоров: главный датчик на 50 мегапикселей Samsung GN1 с диафрагмой f/1.85 и дополнительный 12-мегапиксельный широкоугольный с диафрагмой f/2.2 и углом захвата 114 градусов. Традиционно ожидается, что камеры обоих новых смартфонов покажут едва ли не лучшие результаты на рынке благодаря фирменному программному обеспечению.

с диафрагмой f/1.85 и дополнительный 12-мегапиксельный широкоугольный с диафрагмой f/2.2 и углом захвата 114 градусов. Традиционно ожидается, что камеры обоих новых смартфонов покажут едва ли не лучшие результаты на рынке благодаря фирменному программному обеспечению. Фронтальная камера на 8 мегапикселей расположена в вырезе экрана.

За вычислительные возможности в устройстве отвечает однокристальная система Tensor , которая содержит два суперъядра Cortex-X1 и два ядра со средней производительностью, а также четыре энергоэффективных ядра. По словам компании, с этим чипом Pixel 6 на 80 процентов быстрее, чем Pixel 5.

, которая содержит два суперъядра Cortex-X1 и два ядра со средней производительностью, а также четыре энергоэффективных ядра. По словам компании, В смартфоне установлена оперативная память стандарта LPDDR5 и накопитель стандарта UFS 3.1. На выбор доступны следующие варианты: 8/128 гигабайт и 8/256 гигабайт.

В смартфон можно установить одну физическую SIM-карту + eSIM.

Новинка поддерживает сеть 5G, WiFi поколения 6E, Bluetooth версии 5.2 и NFC модуль для бесконтактной оплаты. Также имеет USB-C, стерео динамики и все необходимые датчики.

За автономность гаджета отвечает аккумулятор емкостью 4614 mAh.

Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Также поддерживается беспроводная зарядка на 21 Вт, для которой представили отдельное зарядное устройство Pixel Stand.

Смартфон из коробки работает на операционной системе Android 12.

Габариты устройства составляют 158,6х74,8х8,9 миллиметра, а вес — 207 грамм.

Корпус имеет тактильную полированную рамку. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus, а задняя панель – Gorilla Glass 6.

Смартфон уже можно предзаказать на официальном сайте компании в зеленом, розовом и черном цветах с отдельными акцентами на задней панели. В Украине компания официально свои гаджеты не продает.

Google Pixel 6 / Фото Google

Цена

599 долларов за версию 8/128 гигабайтов.

за версию 8/128 гигабайтов. 699 долларов за версию 8/256 гигабайтов.

Характеристики Google Pixel 6 Pro

Старшая модель Pixel 6 Pro может похвастаться несколько большим экраном. Это QHD + LTPO AMOLED-дисплей, но 6,7-дюймовый и разрешением в 1440x3120 точек.

Частота обновления здесь составляет 120 Гц.

Заявлена поддержка HDR 10 и максимальная яркость в 1000 нит.

Основная камера получила три датчика: основной на 50 мегапикселей Samsung GN1 с диафрагмой f/1.85, широкоугольный на 12 мегапикселей, и 48-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX586 с диафрагмой f/3.5.

с диафрагмой f/1.85, широкоугольный на 12 мегапикселей, и 48-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX586 с диафрагмой f/3.5. Присутствует лазерный автофокус.

Фронтальная камера – 11,1 мегапикселя.

Чип, конечно же, Tensor. Два суперядра Cortex-X1, два ядра со средней производительностью и четыре энергоэффективных ядра.

Оперативная память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель стандарта UFS 3.1. Доступны следующие модификации ОЗУ/ПЗУ: 12/128 гигабайт и 12/256 гигабайтов.

В смартфон можно установить одну физическую SIM-карту + eSIM.

Заявлена поддержка сетей 5G, WiFi поколения 6E, Bluetooth версии 5.2 и NFC модуль для бесконтактной оплаты. Как и в младшей версии, здесь присутствуют стерео динамики и USB-C.

За питание отвечает аккумулятор на 5003 mAh.

Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт, а также беспроводная на 23 Вт.

Операционная система – новый Android 12.

Габариты: 163,9x75,9x8,9 миллиметра, а вес — 210 граммов.

Рамка смартфона изготовлена из полированного сплава.

Экран и задняя панель прикрыты стеклом Gorilla Glass Victus.

Google Pixel 6 Pro доступен в трех цветах: белый, оранжевый и черный. Все с акцентами на задней панели.

Google Pixel 6 Pro / Фото Google

Цены

899 долларов за версию 12/128 гигабайтов.

999 долларов за версию 12/256 гигабайтов.

Смотрите ролик с демонстрацией всех цветов новых Google Pixel 6: видео

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro / Фото The Verge