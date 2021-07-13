Китайские источники опубликовали первые реальные изображения смартфона Google Pixel 6. Он находится в руках пользователя во включенном состоянии.

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Что показали на фото

Судя по фотографиям, Google Pixel 6 получит такой же дизайн, как и на ранее опубликованных компьютерных рендерах. Он получил большой, практически безрамочный экран и миниатюрную фронтальную камеру.

Дизайн задней панели не позволит перепутать Google Pixel 6 с любым другим смартфоном, даже если он будет в защитном чехле.

Задняя панель имеет два цвета, при этом камера выделена темным глянцевым акцентом.



Google Pixel 6 на "живых" фото подтверждает предыдущие утечки / Фото Mydrivers

По слухам, Google Pixel 6 будет оснащен экраном AMOLED диагональю 6,4 дюйма, 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 или 256 гигабайтами флешпамяти.

Основную камеру приписывают 50-мегапиксельную. Фронтальная же получит датчик изображения с разрешением 8 мегапикселей.

Также ожидается аккумулятор емкостью 4614 мА•ч.

Презентация новинки должна состояться в октябре 2021 года.