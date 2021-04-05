В документе, который оказался в руках представителей ресурса, сказано, что процессор также именуемый "GS101", может использоваться и в будущих Chromebook. По версии издания, Whitechapel может быть связан с Samsung и быть модифицированной версией Exynos. Не исключено даже, что и сама компания Samsung будет производить процессоры для Google.
Интересно Количество устройств во всем мире достигнет 6,2 миллиарда в 2021 году
Что это значит
Если слухи окажутся правдой, то это имеет большое значение для отрасли.
- Собственный чип Google, позволит компании получить гораздо больший контроль над своими устройствами, как это делает Apple со своими iPhone, которые получают последнюю версию прошивки даже спустя 5 лет после выхода смартфона.
- Например, Google может настроить набор микросхем для лучшей работы с программным обеспечением Pixel UI или даже в целом с Android, который также является продуктом Google. Это сделает и без того мощные и хорошо настроенные устройства еще лучше.
- Еще одним преимуществом, безусловно, станет независимость от ситуации с мировым дефицитом полупроводников, с которым столкнулись сегодня в различных отраслях – не только на рынке смартфонов, но и в производстве автомобилей и даже бытовой техники. Таким образом, компании не нужно будет ожидать на изготовление своей партии процессоров, когда в условиях огромного спроса Qualcomm просто не справляется с потребностями рынка, которые растут с каждым днем.
- Кроме того, самое большое значение имеет тот факт, что Google сможет дольше поддерживать свои смартфоны и выпускать для них обновления, ведь одной из основных причин, почему устройства на Android получают обновления лишь в течение двух-трех лет, заключается в том, что их процессоры со временем устаревают. Без поддержки Qualcomm выпускать обновления Android становится все труднее, поэтому, если в Google Pixel 6 установят процессор от самой компании-производителя, это решит проблему.
Google отказывается комментировать эту информацию.