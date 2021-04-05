В документе, который оказался в руках представителей ресурса, сказано, что процессор также именуемый "GS101", может использоваться и в будущих Chromebook. По версии издания, Whitechapel может быть связан с Samsung и быть модифицированной версией Exynos. Не исключено даже, что и сама компания Samsung будет производить процессоры для Google.

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Что это значит

Если слухи окажутся правдой, то это имеет большое значение для отрасли.

Собственный чип Google, позволит компании получить гораздо больший контроль над своими устройствами, как это делает Apple со своими iPhone, которые получают последнюю версию прошивки даже спустя 5 лет после выхода смартфона.

Например, Google может настроить набор микросхем для лучшей работы с программным обеспечением Pixel UI или даже в целом с Android, который также является продуктом Google. Это сделает и без того мощные и хорошо настроенные устройства еще лучше.

Еще одним преимуществом, безусловно, станет независимость от ситуации с мировым дефицитом полупроводников, с которым столкнулись сегодня в различных отраслях – не только на рынке смартфонов, но и в производстве автомобилей и даже бытовой техники. Таким образом, компании не нужно будет ожидать на изготовление своей партии процессоров, когда в условиях огромного спроса Qualcomm просто не справляется с потребностями рынка, которые растут с каждым днем.

Кроме того, самое большое значение имеет тот факт, что Google сможет дольше поддерживать свои смартфоны и выпускать для них обновления, ведь одной из основных причин, почему устройства на Android получают обновления лишь в течение двух-трех лет, заключается в том, что их процессоры со временем устаревают. Без поддержки Qualcomm выпускать обновления Android становится все труднее, поэтому, если в Google Pixel 6 установят процессор от самой компании-производителя, это решит проблему.

Google отказывается комментировать эту информацию.