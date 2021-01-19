Google представил новый смартфон Pixel 5 осенью 2020 года. Однако сразу после презентации пользователи начали сообщать о различных проблемах со смартфоном. Сейчас поступила свежая порция возмущений, которые касаются "шипения" девайса.

Как говорят пользователи, после того как Google Pixel 5 завершает вибрацию смартфон начинает издавать шипение или щелчок, пишет Android Police.

К теме Самый прочный и самый красивый смартфон 2020 года – версия блогера

Что не так с Pixel 5

Причем проблема имеет действительно массовый характер, ведь количество жалоб только растет. Возмущенные пользователи публикуют даже ролики, которые подтверждают наличие проблемы.

Google пока не сделала никаких заявлений в отношении этой проблемы.

Google Pixel 5 шипит: аудио

Напомним, ранее мы сообщали, что после выпуска обновления для смартфона Pixel 4a 5G девайс тоже получил проблемы. После обновления у пользователей Pixel 4a 5G экран перестал реагировать на нажатия в разных сценариях.