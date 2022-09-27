Google Photos начал портить старые фотографии, загруженные более 5 лет назад

Пользователи Google Photos массово жалуются на баг, затрагивающий только старые снимки, загруженные на сервис. Он странным образом их уродует.

Непонятный баг добавлял линии, точки, глубокие трещины и "пятна от воды", как это описывают пользователи, затронутые проблемой. Они опубликовали несколько изображений в сети, в том числе на форуме поддержки Google.

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Что известно

Отчеты Reddit свидетельствуют, что артефакты сохраняются даже после загрузки изображений непосредственно с Google Photos или с помощью Google Takeout.

Некоторые пользователи говорят, что очистка кэша устраняет проблему.

Кроме того, кому-то удалось избавиться от проблемы, открыв фотографии в редакторе изображений Google Photos



Один из примеров искаженных фотографий / Фото u/mundeth



Один из примеров искаженных фотографий / Фото Scott Miller

Реакция компании

В Google довольно быстро среагировали на проблему и заявили, что над исправлением уже работают.

Мы знаем о проблеме и разворачиваем ее исправление. Оригиналы фотографий не меняются,

– комментируют представители корпорации.

Компания не предоставила четких сроков устранения проблемы. Однако ясно, что она не привела к повреждению оригиналов, поэтому пользователи не потеряют свои снимки.