Google первым получил от Украины "Отличие мира"

На всемирном экономическом форуме в Давосе президент Google Каран Кхатия получил "Отличие мира" из рук Михаила Федорова. Награду основал президент Владимир Зеленский для компаний и корпораций, которые ушли с российского рынка.

Компания Google одна из первых присоединилась к санкциям против России: закрыли ряд российских пропагандистских СМИ на ютубе, остановили новые регистрации в облачных сервисах, Google Pay и функции монетизации для YouTube в России.

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Федоров подчеркнул, что корпорация поддержала Украину и на киберфронте, предоставив инструменты защиты для учетных записей украинцев от кибератак. А их сотрудники сделали миллионные пожертвования и предоставили гранты на сумму 45 миллионов долларов.

Google активно помогает Украине

Техногигант Google еще в конце марта объявил о создании фонда Google for Startups Ukraine Support Fund. Он займется поддержкой стартапов в Украине. Финансирование фонда составляет 5 000 000 долларов.

Эти деньги пойдут на финансирование стартапов в виде грантов в течение всего 2022 года. Выбранные стартапы получат до 100 000 долларов в бездолевом финансировании, а также программу менторской поддержки от Google, продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud.

Еще 23 марта Google начала закрывать проекты компаний в России. Это коснулось также выпуска собственных смартфонов на базе операционной системы Android. Следовательно, в стране-агрессоре вынуждены были искать альтернативу.

Вместе с тем поисковик активно удаляет из Google Play приложения российских подсанкционных банков, а также запретил россиянам покупать платные приложения на платформе.

Сама компания в России практически не работает. Все работники были переведены за границу, а российское подразделение компании фактически объявило себя банкротом, в том числе из-за того, что Россия постоянно налагает на Google немалые штрафы.

Почему Google не уйдет из России полностью

Компания Google продолжает работать на российском рынке. Представитель Google объяснил, что компания продолжит свою деятельность, несмотря на инициированное банкротство и закрытие регионального офиса.

А все потому, что в России действует так называемый "закон о приземлении". Он обязывает компании, работающие на рынке страны, открывать официальные представительства и офисы на ее территории. Если Google откажется и официально покинет Россию, то, вероятно, снова получат требование открыть свой офис.

В противном случае компании банально грозит запрет на ведение бизнеса в России, а это включает в себя рекламу в интернете (основной бизнес Google), ограничение приема платежей, запрет на выдачу результатов поиска и даже блокировку работы сервисов, как это произошло с Meta.

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Кстати, интересно, что Google еще в марте закрыла россиянам доступ к рекламе, заработкам, монетизации, покупкам и вообще любым финансовым операциям из-за их вторжения в Украину. Поэтому едва ли не единственным рычагом давления на корпорацию теперь будет блокировка.