Google Переводчик предлагает заменить "дорогих" россиян на "мертвых"

Сервис для онлайн-перевода Google Переводчик, предлагает интересные изменения при попытке перевести фразу "dear russians" (уважаемые россияне) на украинский. В то же время переводчик предлагает исправление фразы, которая кажется более правильной – "dead russians" (мертвые россияне).

Как сообщает 24 канал, на момент публикации новости сервис Google Переводчик действительно предлагает исправление для фразы "dear russians". Это можно проверить самостоятельно при попытке перевести эту фразу с английского на украинский, используя переводчик.

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Переводчик предлагает правильное написание фразы / Скриншот 24 канала

Почему Google Переводчик предлагает такие изменения

Можно сказать, что системе Google лучше знать, как правильно, но причина заключается в том, что сервис Google Переводчик работает на базе алгоритмов обучение на основе большого объема данных. Следовательно, система просто могла воспринять конструкцию dead russians как правильный вариант написания, а dear russians как неправильный, если большое количество людей чаще использует первый вариант.

Вероятно, такие изменения надолго в переводчике не задержатся. Рано или поздно в работу алгоритмов вмешаются люди и будут внесены изменения в работу переводчика.