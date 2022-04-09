Как сообщает 24 канал, на момент публикации новости сервис Google Переводчик действительно предлагает исправление для фразы "dear russians". Это можно проверить самостоятельно при попытке перевести эту фразу с английского на украинский, используя переводчик.

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Переводчик предлагает правильное написание фразы / Скриншот 24 канала

Почему Google Переводчик предлагает такие изменения

Можно сказать, что системе Google лучше знать, как правильно, но причина заключается в том, что сервис Google Переводчик работает на базе алгоритмов обучение на основе большого объема данных. Следовательно, система просто могла воспринять конструкцию dead russians как правильный вариант написания, а dear russians как неправильный, если большое количество людей чаще использует первый вариант.

Вероятно, такие изменения надолго в переводчике не задержатся. Рано или поздно в работу алгоритмов вмешаются люди и будут внесены изменения в работу переводчика.