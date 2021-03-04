Компания Google объявила о намерении со следующего года отказаться от использования технологии отслеживания, что позволяет идентифицировать пользователей во время просмотра веб-страниц для демонстрации персонализированной рекламы. Соответствующее сообщение было опубликовано в блоге компании.

Такое решение интернет-гиганта, что занимается цифровой рекламой, должно помочь отрасли отказаться от индивидуального отслеживания, которое все чаще критикуют не только пользователи, но и власти разных стран. Вероятно, это вызовет негативную реакцию рекламодателей, которые полагаются на индивидуальное отслеживание для показа объявлений.

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Комментарий компании

Людям не нужно соглашаться с тем, что их действия в интернете отслеживаются, чтобы извлечь выгоду из релевантной рекламы. Рекламодателям не нужно отслеживать действия отдельных потребителей в интернете, чтобы использовать преимущества цифровой рекламы. Достижения в области агрегации, анонимизации, обработки данных на устройствах и иные технологии, способствующие сохранению конфиденциальности, позволяющие определить четкий путь к замене индивидуальных идентификаторов,

– говорится в сообщении Google.

О намерении отказаться от использования сторонних файлов cookie в своем браузере Chrome Google завила еще в прошлом году. Вместо этого компания начнет использовать технологию Federated Learning of Cohorts (FLoC), использование которой позволяет добиться не менее эффективных результатов, чем в случае, когда применяется персонализированная реклама на основе идентификаторов пользователей.

Технология FLoC запускает алгоритмы машинного обучения для анализа поведения пользователей в интернете. При этом не осуществляется идентификация отдельных пользователей, а происходит их разделение на группы. Такой подход помогает получить данные о более широкой аудитории, не нарушая конфиденциальность отдельных пользователей.