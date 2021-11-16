Google отменяет один из своих смартфонов: какую модель мы никогда не увидим

Одно из западных изданий о технологии написало об отмене компанией Google смартфона, который, как ранее считалось, могли представить вместе с Pixel 6 в октябре. Причиной называют конкуренцию.

Речь идет о смартфоне Google Pixel Fold. О нем за последние несколько лет собралось достаточно данных, чтобы специалисты отрасли не сомневались в его существовании. В частности, факт подготовки специальной версии операционной системы Android 12L, оптимизированной для больших экранов (таких, которые должны были бы быть у Pixel Fold), чтобы обеспечить более понятную многозадачность и лучшую совместимость приложений на двух экранах.

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Что известно

Предполагали, что смартфон анонсируют вместе с Pixel 6. Но когда этого не произошло, СМИ попытались выяснить, в чем причина. Так и появились данные о том, что компания вообще отказалась от проекта.

Источник утверждает, что об отмене смартфона говорят в цепочке поставок Google.

Якобы поисковый гигант решил не выпускать Pixel Fold, поскольку считает, что аппарат не будет настолько конкурентоспособным , насколько того хотелось бы.

, насколько того хотелось бы. Учитывая, что на рынке массово есть только Galaxy Z Fold в разных поколениях, видимо, Google видит соперника именно в этой линейке.

Поэтому на глобальном рынке смартфон Samsung и в дальнейшем продолжит оставаться единственным массовым устройством в этом классе.



Galaxy Z Fold / Фото Samsung

Конечно, нельзя исключать вероятности, что через несколько лет Google все же выпустит гибкий смартфон, но конкретно текущая версия Pixel Fold, о которой мы не раз слышали, не выйдет ни в этом году, ни в начале следующего.