Где Google откроет свой первый магазин и что будет там продавать

Магазин Google появится в районе Челси, где также располагается кампус компании. При заказе товаров в интернет-магазине Google клиенты смогут забирать свои покупки в розничном магазине.

Интересно Украинская Google оплатила миллионный штраф по решению антимонопольного комитета

В магазине будет представлен широкий ассортимент товаров:

фирменные смартфоны Pixel;

устройства умного дома Nest;

фитнес-трекеры Fitbit;

ноутбуки Pixelbook и многое другое.

Стоит отметить, что в прошлом Google уже экспериментировала с разными форматами магазинов, но нынешнее объявление свидетельствует о серьезном стремлении компании к наращиванию торговых площадей для реализации собственной продукции.

Какими будут новые магазины Google

Похоже, физические магазины Google будут во многом похожими на торговые точки Apple. Сотрудники магазинов будут показывать клиентам как работают вместе различные продукты Google, предложат услуги специалистов по подключению и настройке оборудования, предоставят возможность использования сервисных услуг и другие услуги.

В сообщении Google сказано, что пользователи хоть и смогут лично взаимодействовать с устройствами компании, в магазине будут соблюдать все необходимые меры, препятствующие распространению коронавирусной инфекции. Это может означать, что одновременное количество посетителей в магазине будет ограничено, покупателям нужно будет носить маски, соблюдать социальную дистанцию и прочее меры.

Когда заработает первый розничный магазин Google

Точная дата запуска магазина Google в Челси не была озвучена, известно лишь, что он откроет свои двери перед покупателями летом этого года. Google также не упомянула о возможных планах по дальнейшему расширению торговой сети.