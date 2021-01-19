Google заявила, что альтернативные браузеры на базе Chromium злоупотребляют службой Chrome Sync. Они используют инфраструктуру компании для хранения данных, закладок и истории просмотров своих пользователей на серверах Google без разрешения.

Это открытие, по словам поискового гиганта, сделали после недавнего аудита. Чтобы предотвратить злоупотребления в будущем, Google планирует ограничить некоторые функции Chromium. Начиная с 15 марта 2021 года компания сделает их недоступными для посторонних браузеров, созданных на основе открытого исходного кода, пишет ZDNet.

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Какими будут последствия

Это повлияет не только на Chrome Sync, но и на функции проверки орфографии, контактов, перевода и другое. Все эти API реализованы в исходном коде Chromium – фактически каркасе, который лежит в основе многих браузеров. При обычных обстоятельствах другие компании, которые создают браузеры на основе кода Chromium, должны заменить эти API собственными аналогами, над которыми будет полный контроль.

Google же обнаружила, что некоторые сторонние браузеры подключали эти функции Chrome и интегрировали их в свои продукты, злоупотребляя серверами Google для хранения собственных данных, сокращая затраты на разработку за счет поискового гиганта. Google не назвала браузеры на основе Chromium, которые незаконно пользовались ее системами, а список таких продуктов слишком длинный, чтобы строить предположения: это и большие имена вроде Microsoft Edge, Opera и Brave, и небольшие проекты типа Blisk, Colibri и Torch.