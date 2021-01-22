Google обещает отключить свою поисковую систему в Австралии, если власть примет закон о выплатах местным изданиям за контент. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже ответил компании.

В Австралии готовится закон, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренностей размер платы определит назначенный государством арбитр. Об этом пишет Sydney Morning Herald.

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Почему возник конфликт

На слушаниях в австралийском сенате региональная директор Google Мел Сильва заявила, что в таких условиях компания не сможет работать на территории страны.

Если Кодекс вступит в силу в его нынешнем виде, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии. Это последнее, чего мы хотим в Google, особенно когда есть другой путь, позволяющий нам поддерживать австралийскую журналистику, не нарушая принципы поисковой системы,

– пояснила Сильва.

Она отметила, что новый закон обяжет компанию платить за ссылки на новости в поисковой выдаче. Такое решение директор назвала "скользкой дорожкой", через которую бизнес-моделям поисковых систем наступит конец. По словам Сильвы, возможное отключение сервиса в Австралии является не угрозой, а реальностью.

В ответ премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы со стороны технологических компаний. Кроме того, стало известно о возможном блокировании раздела новостей на Facebook в Австралии.